Slabou náplastí tak může alespoň být nezdražování neodmyslitelného symbolu vánoc – vánočního stromku. Lidé by je měli nakupovat za stejné částky jako před rokem. „Přestože na předvánočním trhu dochází k celkovému zdražování, podařilo se nám i v návaznosti na vstřícný přístup našich dlouhodobých obchodních partnerů v Dánsku udržet loňské ceny,“ prozrazuje pozitivní zprávu mluvčí řetězce Mountfield Kateřina Böhmová. Za jedli kavkazskou vysokou 150 až 200 centimetrů zaplatí zákazníci od 539 korun.

Celkově pak z dánských plantáží do Česka zamíří zhruba 350 tisíc kusů stromků. Jen v listopadu by mělo část dodávky dovést zhruba 230 kamionů. „Současná situace s kapacitou u dopravních společností je opravdu složitá. Na listopad máme již dopravu zajištěnou, ta prosincová je v jednání,“ upozornila mluvčí s tím, že začátek prodeje stromků začne v sobotu 20. listopadu.

Pandemie koronaviru do jisté míry ovlivnila chování zákazníků. Někteří se již nechtějí spoléhat na koupi stromku na stanovištích u parkovišť, na náměstích, či u marketů. Hledají ve svém dojezdovém okolí přímo pěstitele. Zvýšení zájem potvrzuje například i Jana Fojtíková z plantáže ve Šlovicích na Rakovnicku. Tady pěstují různé druhy vánočních stromků přes dvacet let. „Zejména před loňskými vánocemi byl zájem o dost větší. Letos to trochu opadlo. Uvidíme, jak vše bude. Možnost vybrat si svůj stromek přímo na plantáži mají zájemci od září,“ vysvětluje Fojtíková.

Stejné cenovky

I přes zvýšený zájem s cenovkami stromků nehýbali. A ani to v nejbližší době neplánují. „Ceny máme stejné už dva roky a ani letos zdražovat nebudeme. Ovšem v příštím roce kvůli rostoucím nákladům budeme muset asi mírně podražit. Ještě vše promyslíme,“ přiznává dcera majitele plantáže. Cena za jedli kavkazskou tu začíná na 580 korunách.

Zdražení se nemusí obávat ani zákazníci jezdící si kupovat vánoční stromek na plantáže společnosti Vánoční stromky Calta u obce Příšov v Plzeňském kraji. Cena za stromek o velikosti 2,5 metru je tu stejná jako v předchozích letech: tisíc korun. S klesající výškou se pak ponižuje i cena. „Nezdražovali jsme a nebudeme. Nejdražší stromek u nás stojí 1 200 korun. Jedná se ale o třímetrové, a i vyšší stromky,“ říká majitel Radek Calta.

O prodejních cenách vánočních stromků zatím nemají jasno Lesy České republiky. „Jednání na toto téma jsou na programu tento týden,“ vysvětluje mluvčí Eva Jouklová. Nutno ovšem poznamenat, že pro státní podnik jsou vánoční stromky okrajovou komoditou. V letošním roce jich prodají zhruba 12 tisíc.

Převážně se jedná o stromky z lesních prořezávek, většinou o smrky a borovice. „Ty z lesů záměrně odstraňujeme v rámci pěstebních zásahů, takže nejsou ideálně rostlé. Na Boubíně také prodáváme stromky z naší plantáže, většinou kavkazské jedle, rozhodně ale nejsme a ani nechceme konkurovat běžným prodejcům před supermarkety,“ uzavírá mluvčí.

Jedle vedou

Lidé při pořizování vánočního stromku preferují nejčastěji jeho vzhled ale i to, jak dlouho při pokojové teplotě vydrží. Těmto kritériím odpovídají především jedle. Ovšem ne ty tuzemské bělokoré. Nejprodávanější v posledních letech jsou jedle kavkazské. Jsou totiž oproti „české“ verzi bohatší na větvová patra. A i když i o letošní vánoce budou nejžádanějším stromkem, poptávka roste skokově po jiné jedli. „Hitem letošních vánoc bude jedle korejská. Jedná se o krásný stromek zespodu stříbrný, a navíc velmi příjemně a dlouho voní. Nákupní cena je stejná jako u jedle kavkazské,“ prozrazuje Radek Calta.

Mezi další oblíbené stromy patří například borovice černá, jejíž jehličí neopadá tak rychle jako u smrčků. Ty jsou ale zase na trhu cenově nejdostupnější.