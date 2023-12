Slevy před Vánoci vedou zákazníky ke změně běžných nákupních návyků. Pro levnější zboží neváhají jezdit do vzdálenějších obchodů. Do letáků pravidelně nahlíží dvě třetiny kupujících.

Letáky s informacemi o slevách dostávají prakticky všichni do svých schránek. Stejně je na tom i Markéta Švejdová z Prahy. Ani ji slevové akce v obchodních řetězcích nenechávají chladnou.

„Se zkušeností toho, co obvykle na vánoční přípravy potřebuji, v nich už od konce listopadu v akcích nakupuji převážně trvanlivé potraviny,“ podotkla Švejdová. „Když při běžném nákupu vidím za slušnou cenu máslo anebo třeba majonézu, tak je koupím do zásoby, protože vím, že se brzy budou hodit – na pečení nebo do bramborového salátu,“ konstatovala.

Kdo letos nakupoval na svátky v akcích, ušetřil. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracovala Česká distribuční, dceřiná společnost Vltava Labe Media, na základě nabídky akčních letáků sedmi největších českých řetězců.

Obchodníci tentokrát dávají slevy zejména na suroviny na pečení. „Před letošními vánočními svátky je nabízejí s průměrnou slevou 28 procent,“ uvedl Jaroslav Staněk z České distribuční.

Tyto suroviny jsou letos o něco levnější než loni, ve srovnání s rokem 2021 jsou přesto ceny stále vyšší. Největší slevy obchodníci poskytují na tuk na pečení, tam sleva dosahuje 59 procent, o 38 procent levněji prodávají vejce. Téměř o třetinu levněji lze koupit také vlašské ořechy.

Slevy jako lákadlo

Zkušenosti obchodníků potvrzují, že lidé na nynější slevy vánočního zboží slyší, zvlášt při pečení cukroví. „Dá se říci, že vyhledávání slev poslední dva, tři měsíce výrazně roste. Lidé jsou schopni kvůli vajíčkům nebo máslu na pečení jít i do obchodu, do kterého obvykle nechodí, když je sleva dostatečně zajímavá,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka za uplynulé dva roky ceny potravin vystřelily nahoru extrémním způsobem, v průměru jsou jejich ceny až o 30 procent vyšší než v létě roku 2021. „Slevovými akcemi vlastně obchody některé zboží dostávají na ceny, které by byly normální,“ podotkl Novák.

Tištěné letáky s informacemi o slevových akcích podle aktuálního průzkumu společnosti STEM/MARK sledují dvě třetiny Čechů, kteří se z nich dozvědí o výhodných nabídkách obchodníků. „Před vánočními svátky tyto informace přijdou o to více vhod, protože domácnosti nakupují nejen potraviny, ale i dárky,“ poznamenal Staněk.

Konec oblíbených letáků?

Oblíbené slevové letáky jsou ovšem nyní v ohrožení. Ministerstvo životního prostředí plánuje zpoplatnit jejich tisk částkou 2 500 až 3 500 korun za každou tunu. Tiskaři se obávají, že zvýšené náklady obchodníci přenesou do cen na zákazníky. „Jakékoli zdražení vstupu se samozřejmě promítne do cen, a u letáků je to hodně citlivé,“ potvrdil Prouza.

Mladší generace zákazníků si sice levnější zboží vybírá na webech řetězců, pro ty starší jsou ale tištěné letáky základním nástrojem orientace na trhu. „Zkomplikovat jí přístup k letákům pro ni znamená hodně velký problém,“ prohlásil Prouza. Některým mohou alespoň pomoci jejich děti či vnoučata. „Přesto je tady stále dost lidí, kteří tu digitální technologii nikdy třeba kvůli věku používat nebudou, a myslím si, že stát by neměl lidem brát nějaký nástroj, na který jsou zvyklí,“ dodal.