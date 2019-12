Češi zastávají téměř jednotný názor, že půjčka na vánoční dárky není dobrým nápadem, vyplývá to z nedávného průzkumu České bankovní asociace. Jaká je ale skutečnost? Letos si na vánoční dárky plánuje půjčit téměř sedm procent lidí, nakonec jich ale bývá mnohem víc.

Zkušenosti s takovou půjčkou má už má skoro pětina národa. Nejčastěji lidé kupují dárky na splátky, berou si spotřebitelské úvěry či využívají kontokorent. Průměrná hodnota předvánočních půjček byla podle loňského průzkumu společnosti Kantar 8 493korun. Jako nejčastější důvod respondenti uvedli nedostatek hotovosti.

Jedná se navíc o zadlužení neplánované, impulzivní. Líbí se vám něco v krámě, ale nemáte peníze, tak si půjčíte. „Vždy si však porovnejte, jak dlouho asi tak bude věc sloužit s tím, jak dlouho ji budete splácet. Pokud je totiž splácení mnohem delší než užitek – a to je typické právě pro nákupy vánočních dárků na splátky - pak vám nejspíš takový nákup místo radosti přinese spíš starosti,“ upozoňuje Helena Brychová, vedoucí vzdělávacích projektů České bankovní asociace.

Vyhněte se spirále

V předvánočním emocionálně vypjatém období často koupíme věc, kterou vlastně nikdo nepotřebuje a vyhodíme tím peníze, které nemáme. Nemyslíme na to, že úvěr budeme neúměrně dlouho splácet, často i na úkor každodenních potřeb. Nejhorší variantou pak je, snažit se úvěr splatit dalším úvěrem. Tady už odborníci varují před dluhovou spirálou, která může mít nebezpečné důsledky.

„Situaci, kdy jeden nebo několik dluhů zalepuje člověk dalšími a dalšími půjčkami, které není schopen hradit, ale mnohdy se v nich ani orientovat, označujeme jako dluhovou spirálu,“ vysvětluje Helena Brychtová. „Ta se může roztočit pro každého, kdo si své výdaje dostatečně nehlídá, a je celkem jedno v jaké je příjmové skupině. Jakmile se svých dluhů zbavujeme tak, že si na ně musíme někde půjčit, je rozhodně něco špatně.“

Kromě jiného nám totiž neustále rostou výdaje na úroky, případně i další poplatky za prodlení, a také zpravidla ztrácíme kontrolu nad tím, komu přesně a kolik vlastně dlužíme. Stojí nám to kvůli vánočním dárkům za to?

Jak se ubránit pokušení?



O Vánocích mu propadáme snadněji. Všude kolem nostalgicky hrají koledy a marketingové kampaně nás tlačí ke zbytečnému utrácení. Důležité je nepodlehnout. Jak na to?



* Udělejte se seznam, jaké vánoční dárky chcete komu koupit a porovnejte ho se svými úsporami.



* Vyčleňte na ně částku, která vás nezrujnuje. A nezapomeňte, že vám musí zbýt nějaké peníze i na kapra a stromeček.



* Naplánujte si, kam půjdete nakupovat. Vyhněte se raději obchodním centrům, dejte přednost menším obchůdkům. Tam vám úvěr těžko nabídnou.



* Nenakupujte podle toho, co vám padne do oka, ale držte se seznamu.



* U dražších věcí raději oběhněte pár obchodů, jestli zboží jinde nekoupíte levněji. Podívejte se i na internet.



* Nenechte se zlákat předvánočními slevami. Často se slevami jen tváří, mají vás jen nalákat do obchodu.



* Když už si chcete půjčit, tak raději u zavedených finančních institucích.