Karolína je matkou jedné školačky. Když si píše dopis s přáními, upozorňuje ji, že Ježíškovi nemusí stačit peníze na všechny dárky pro všechny děti. „Seznam se pak snažím co nejvíce dodržet, tedy až na úplné nesmysly, aby pod stromečkem dítě našlo, co si přeje. A občas dárky doplním o ty potřebné, to bývají ty ‚měkké‘,“ líčí.

Iva má dva odrostlé syny. Od jejich dětství tvořila dopis společně celá rodina. „To abychom neplýtvali penězi za něco, co nikdo neocení,“ vysvětluje. Aby děti měly přehled, co kolik stojí, již od školky je nechala finančně se podílet na zakoupení toho, co si přáli. Jejích podíl rostl spolu s kapesným a přibývajícími brigádámi. Začínali na poměru 20:1 a nyní se dostali již na 1:1. Ač se toto pravidlo nevztahovalo na dárky od Ježíška, vzhledem k tomu, že věděli, jak jsou věci drahé a jak těžké je na ně vydělat, ovlivnilo to i jejich vánoční přání. „Ta bývala tím pádem vždy velmi rozumná, spíš až asketická,“ usmívá se Iva.

Další originální řešení představil tatínek tří dětí Jan. „Dopis Ježíškovi nikdy nebyl totožný s nadílkou. Ježíšek mohl ve své moudrosti a solventnosti seznam přání aktualizovat, tedy snižovat i zvyšovat. Současně jsme od malička dětem říkali, že část dárků je od Ježíška a část si dáváme na jeho počest sami mezi sebou.“

Oslovení rodiče se kromě různých přístupů k magickému dopisu hodně lišili i v názoru na to, jaké množství dárků je přiměřené. Maminka dvou dcer Kateřina například líčí, jak ona zastává názor, že se mají ze seznamu přání vynechat ty hodně drahé a také zbytečné dárky, zatímco manžel říká: „Byli jsme chudý, já nic nedostával, tak ať holčičky dostanou, co chtějí, když můžeme.“ Jak ale Kateřina dodává, půjčku na vánoční dárky si nikdy nevzali.

„Dopis Ježíškovi nevedeme. Ani Ježíška,“ prohlašuje naopak Tereza, matka dcery a syna. Děti nechávají výběr dárků na rodičích a vždy se prý zatím strefili.

Vybírají dle svých finančních možností, maximálně však dva dárky pro jednoho. „Snažíme se jim od malička předávat, že Vánoce a celý advent jsou hlavně o rodinných rituálech, příbězích a čase, který trávíme pohromadě. Společně pečeme cukroví, kreslíme fixou na okno a postupně si vše nazdobíme,“ popisuje. Kvantitu dárků prý zajistí obě babičky. „Takže zahlcené jsou děti každý rok, na můj vkus až moc. Letos budeme asi dárky dávkovat průběžně.“

Šárka má tři děti a každému kupuje jeden dárek. „Vždy jsme měli pravidlo jednoho dárku. To je taková pohoda. A nejen finanční,“ pochvaluje si. Na dotaz, z jakých důvodů pravidlo vzniklo, odpovídá jednoduše: „Mě prostě nakupování nebaví. A děti během roku dostanou, co potřebují.“