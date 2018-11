Mountfield startuje prodej vánočních stromků. Oblíbené jsou kavkazské jedle

Vánoce se kvapem blíží a k svátkům neodmyslitelně patří prodej vánočních stromků. Mountfield již tradičně začíná koncem listopadu jejich prodej ve všech svých prodejních centrech v České republice a na Slovensku. A nejinak tomu bude i letos. Prodej kvalitních kavkazských jedlí z dánských plantáží bude zahájen 22. listopadu.

Vánoční stromkyFoto: Deník / Šimková Romana

„Již před 5 lety jsme zařadili kavkazské jedle do našeho vánočního sortimentu a ukazuje se, že to bylo správné rozhodnutí. Meziroční prodeje nám skokově narůstají každým rokem, přičemž v letošním roce předpokládáme nárůst prodejů až o 30 procent,“ vysvětluje ředitelka společnosti Mountfield Jana Moravová. Dodala, že nově letos do sortimentu zařadili také vánoční dekorace.

Přímo z Dánska

Mountfield nabízí ve svých prodejnách kavkazské jedle, které jsou dodávány přímo z Dánska postupnými návozy, aby byla zaručena jejich čerstvost. Všechny stromky procházejí přísnou kontrolou kvality.

Na dánské plantáže vysílá Mountfield své vlastní týmy inspektorů, kteří sami vybírají a označují stromky, které odpovídají garantované nejvyšší kvalitě.

Stromky mají husté jehličí a také bohatou a pravidelnou korunu. V nabídce jsou různé velikosti od 100 cm až do 250 cm a za příznivé ceny. Například cena nejvíce žádané velikosti stromku od 150–200 cm je od 489 korun.



"Poskytneme také zdarma krásné vánoční stromky vybraným neziskovým organizacím, sociálním zařízením, dětským domovům a dalším, a to cíleně v regionu každé naší prodejny jak v České republice, tak i na Slovensku. Takže krásné kavkazské jedle rozzáří sváteční dny nejen u našich zákazníků, ale i v těchto zařízeních,“ sdělila na závěr Jana Moravová.