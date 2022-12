Dříve to mnozí z nich řešili tím, že si na vánoční dárky půjčili. „Půjčky na vánoční dárky jsou častým způsobem, jak uspokojit všechny, nejen dětské, představy o Vánocích. Obecně ale platí, že půjčovat si na dárky, které děti potěší na chvíli a vám z nich zbyde povinnost splátek na dlouhé měsíce, není zodpovědné rozhodnutí,“ varoval Luboš Kratochvíl, finanční ředitel společnosti Provident Financial.

Jenže zatímco loni si na vánoční nákupy půjčil každý desátý Čech, letos půjčku zvažovali jen tři procenta dotazovaných. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a výzkumné agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů.

„Nacházíme se ve složitém období inflace, kdy se stoupající náklady promítají do všech aspektů života a většina z nás musí této situaci přizpůsobit i svoje potřeby. Lidé nad svými výdaji více přemýšlí, a tak zcela správně vyhodnotili, že pořizovat si požitky, v tomto případě vánoční dárky, na dluh, není v současné nejisté situaci dobrá volba,“ uvedla Andrea Machálková, expertka na finanční vzdělávání z České bankovní asociace. Tímto pravidlem by se podle ní měla veřejnost řídit i v době, kdy je finanční situace příznivá.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že za Vánoce chtějí Češi v průměru utratit 13 635 Kč, tedy o tisícovku více než loni. Machálková však upozornila, že vzhledem k letošní téměř dvacetiprocentní inflaci lidé při těchto výdajích budou oproti loňským vánočním svátkům naopak šetřit.

Období adventu, tedy čtyř neděl před 25. prosincem, bývala dobou duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání, dobročinnosti a také půstu, který se zdaleka netýkal jen jídla, ale také zábavy či marnivosti. Dnes naopak tyto čtyři týdny útočí na smysly člověka reklamy a vánoční katalogy a je těžké nepodlehnout jejich důmyslnému vábení. Zvláště když se k nim přidají vroucná přání dětí.

Aby ekonomicky slabší rodiče vánoční dárky nezruinovaly, finanční experti radí otevřeně se bavit s dětmi o rodinných financích. Podle průzkumu pro společnost Provident Financial více než polovina rodičů dětem přibližuje principy spoření (59 procent), výrazná část je také seznamuje s rodinnými výdaji (43 procent) i plánovanými investicemi (31 procent). Jenže 16 procent rodičů s dětmi o rodinném rozpočtu nemluví vůbec.

„Tím, že rodiče svým obzvláště starším dětem nedávají vůbec žádnou představu o tom, jak na tom rodina finančně je, si na sebe chystají jistou past. Jejich děti totiž pak celkem snadno podlehnou představě, že rodinný rozpočet je bezedný a splnění jejich přání nic nebrání, “ říká psycholožka z terapeutické společnosti Dirivitu Kateřina Brikciová.

Ta také radí, jak si zařídit podstatně levnější, a přesto pohodové Vánoce. Stačí, aby rodiče naučili děti dodržovat několik pravidel. Tím základním je například počet dárků, které Ježíšek zvládne přinést, nebo finanční limit. Vyplatí se také dopis tvořit společně a dítě nenápadně nasměrovat k vypuštění příliš drahých či příliš nesmyslných věcí. Řešením jsou i dárky pro celou rodinu, třeba zaplacení společného zážitku jako víkendový pobyt na horách či permanentka do zoo. Děti se mají na co těšit a dárek si užijí více než záplavu hraček, které se brzy omrzí. Položky z dopisu Ježíškovi jde také rozdělit mezi více členů rodiny. Dítěti se splní více přání, příbuzní nemusí nic vymýšlet a obávat se, že se nestrefili správně.

Jak se na Vánoce finančně nezruinovat:



1. Stanovte si limit



Abyste se vyhnuli případným finančním potížím, je dobré předem si stanovit limit, který na vánoční přípravy máte a držet se ho. Stejně tak není úplně od věci sdílet tuto informaci i s ostatními členy rodiny, včetně dětí.



2. Nakupujte chytře



Sledujte nabídky obchodů a využijte slevových akcí, které často probíhají až do samotného Štědrého dne. Výhodná koupě se často vztahuje i na hračky, stavebnice nebo knihy. Udržovat si během roku povědomí o tom, co je baví a čím jim uděláte radost, se vyplatí.



3. Vyhněte se půjčkám na dárky



Vždy platí, že byste si měli půjčit na něco, co přežije dobu splácení. Takže půjčky na vánoční dárky, které často zajistí dětem nadšení sotva na pár měsíců, dobrým důvodem pro půjčku nejsou.



Zdroj: Provident Financial