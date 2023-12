Na předvánoční období, kdy mají doručovatelé nejvíce práce, je připravena Česká pošta i soukromé přepravní společnosti. Skokové navýšení počtu zásilek jako v koronavirových letech doručovatelé vzhledem k vysoké inflaci a snaze lidí šetřit neočekávají. Přesto se nemusí vyplatit nechat objednání vánočních dárků až na poslední chvíli. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější dotazy týkající se letošního posílání vánočních zásilek.

Na předvánoční období, kdy mají doručovatelé nejvíce práce, je připravena Česká pošta i soukromé přepravní společnosti. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/Šimánek Vít

Do kdy je třeba poslat vánoční dárek Českou poštou, aby došel do Štědrého dne?

Pro letošní rok ještě takzvaný rozhodný den nebyl vybrán. V minulých letech Česká pošta garantovala včasné doručení při odeslání ještě krátce před Vánoci – v roce 2020 to bylo pro zásilky odeslané do 18. prosince, o rok později dokonce až 22. prosince a loni 21. prosince.

S jakým předstihem je třeba při objednávání vánočních dárků počítat?

Pokud dárky nakupujete přes e-shop, nestačí brát v úvahu jen dobu potřebnou na samotné doručení zásilky. E-shopům také trvá nějaký čas, než objednávku zpracují, připraví zásilku a předají ji poště. Pošta proto zákazníkům doporučuje, aby sledovali informace jednotlivých e-shopů o tom, kdy jsou nejpozději schopny vyřídit své vánoční objednávky.

Jak se na poslední dny před Vánoci připravují další přepravní společnosti?

Dopravci hlásí, že jsou na svátky připraveni. Kupříkladu společnost DPD doručí zákazníkům e-shopů pod stromeček balíčky, které jim obchody dodají k přepravě do 20. prosince. Firma PPL hlásí, že adresátům balíky dodá do 22. prosince, pokud jim je odesilatel podá ještě 21. prosince.

Kdy e-shopy v předvánočním období zaznamenávají největší nápor?

Podle výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) hodlá alespoň částečně přes internet nakupovat vánoční dárky 80 procent zákazníků. Klíčová období, kdy se čeká největší nápor, jsou nejprve kolem takzvaného Černého pátku (letos připadá na 24. listopadu) a poté okolo 10. prosince. Podle výkonného ředitele APEK Jana Vetyšky jsou letos obchodníci i dopravci připraveni. „Věřím, že i díky tomu letošní vánoční obraty překonají loňský rok,“ uvedl.

Zákazníci České pošty si mohou v posledních letech chodit pro své balíky také do Balíkovny nebo do výdejních boxů. Kolik jich nyní je, a jaký je o ně zájem?

Podle pověřeného zástupce generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána podnik s partnery aktuálně provozuje po celé republice necelé dvě tisícovky výdejních boxů. Klienti o ně zájem mají. „Vyzvedávání a nově i odesílání zásilek bez obsluhy a prakticky kdykoli je současný trend,“ pochvaluje si Štěpán. Boxy proto podle něj budou i nadále přibývat, v příštím roce by měl být jejich počet navýšen o téměř o polovinu. Balíkovna aktuálně disponuje skoro 8000 výdejními místy.

Jak na zájem o výdejní boxy reagují další přepravci?

Kupříkladu společnost PPL provozuje 6000 Parcelshopů a Parcelboxů (včetně AlzaBoxů). Konkurenční DPD má k dispozici přes 3600 výdejen, dep nebo samoobslužných Pickup Boxů. Zásilkovna uvádí, že má nyní v Česku přes 9000 výdejních míst a více než 3600 Z-boxů. Kromě toho firmy rozšiřují své kapacity. Například PPL nyní rozšířila síť o nové depo v Mošnově u Ostravy, další se chystá zprovoznit ve Středočeském kraji.

Jak funguje nová služba České pošty nazvaná Balíkovna na adresu?

V aplikaci na stránce www.balikovna.cz lze odbavit zásilku přes platební bránu. Služba je dostupná i na všech pobočkách Balíkovny včetně AlzaBoxů. Přijetí zásilky k doručení se elektronicky avizuje odesilateli i příjemci, oba průběh doručování mohou sledovat prostřednictvím speciální aplikace. Před doručením na danou adresu se s příjemcem telefonicky spojí řidič, který zásilku doručuje. Případnou dobírku lze uhradit v hotovosti anebo přes platební terminál u řidiče. Zásilku může převzít kdokoliv, kdo zná příslušný kód zaslaný přes SMS anebo e-mailem.

Jak drahé je posílání balíků přes Českou poštu?

Česká pošta posílání balíků na rozdíl od některých jiných služeb v uplynulých měsících nezdražila. Lidé tak za balík (do ruky) zaplatí podle jeho velikosti (a včetně DPH) od 129 do 359 korun. Za poslání balíku na poštu obdobně zaplatí 109 až 319 korun, balík do Balíkovny o hmotnosti do 15 korun s DPH vyjde na 75 korun. Pár korun mohou lidé ušetřit, pokud využijí zákaznickou kartu, nebo když podací data předají elektronicky (v případě Balíkovny pokud se stanou registrovanými uživateli).

Nehrozí lidem před Vánoci nebezpečí od podvodníků?

Ano, před svátky je toto nebezpečí vyšší než obvykle. Česká pošta varuje před „šmejdy“, kteří se před svátky snaží více než kdy jindy lidi o peníze připravit podvodem. V předvánočním období se množí podvodné SMS, e-maily a reklamy na webech a sociálních sítích. Klienti hlásí desítky případů měsíčně, skutečné číslo podvodných zpráv může být ale mnohem vyšší.

Jak se mohou lidé bránit?

Mnohé napoví telefonní číslo, ze kterého SMS zpráva přijde – podvodníci často využívají zahraniční čísla. Mnohdy žádají doplacení poštovného udaného přesně na haléře a po adresátech požadují jejich adresu a zadání údajů z platební karty. „Doporučujeme všem klientům, aby došlým e-mailům a SMS v tomto období věnovali zvýšenou pozornost, na podezřelé odkazy neklikali, přílohy neotvírali a zprávy mazali,“ uvádí Česká pošta.