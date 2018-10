Vánoční cenu kaprů určí podzimní výlovy

První výlovy letošní sezony za sebou mají jihočeští rybáři. Šupinatou obsádku například již vydal Vrbenský přední pracovníkům Lesů a rybníku města Českých Budějovic.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Marie Břeňová

Podle Pavla Oberreitera, vedoucího rybničního hospodářství společnosti, se zatím zdá rok jako průměrný. „Ryby měly vody dost, ale nějaké vyšší přírůstky nejsou,“ popisuje situaci za budějovické rybáře Pavel Oberreiter.

Horké počasí totiž příliš chuť k jídlu u obyvatel vodní říše nepovzbuzovalo… Hlavní várka tržní ryby se ale teprve bude lovit. To také ukáže, jaká by mohla být cena na Vánoce. „Nepředpokládám, že se bude výrazně měnit, ale záleží na celkových výlovech v republice,“ vysvětluje Pavel Oberreiter.

Teď, kromě práce se sítěmi, čeká budějovické rybáře třeba oprava výpusti na Vrbenském předním.

Novohradští rybáři zatím podle ředitele Lubomíra Zvonaře odeslali první kamiony do zahraničí se „slabou“ rybou - tedy o nižší váze, což je tradiční artikl pro cizinu. Do uprázdněných nádrží teď chystají přesun násad. „Hlavní tržní rybu po tuzemsko budeme lovit až koncem října. Je málo vody i málo vody na sádkách. Museli bychom ji do sádek čerpat, a to stojí peníze,“ naznačuje Lubomír Zvonař, proč se bude ryba na vánoční stůl stěhovat relativně pozdě. Pokud se týká ceny, nečeká Lubomír Zvonař dramatický posun, ale zvýšení nevylučuje, kvůli růstu cen obilí nebo nafty. Váhově ryba podle něj letos prospívala průměrně.

Výlovy rybníků s kapry pro vánoční stoly teprve zahájí i v Rybářství Hluboká CZ. Teď podle ředitele Vladimíra Kaisera jsou na řadě i tady vodní plochy s exportními kusy. „My jsme začali výlovy pro zahraničí, hlavně lysé ryby,“ naznačuje Vladimír Kaiser, že Hlubočtí posílají do ciziny hodně kapra lysce.

„Ryba bude menší,“ hodnotí sezonu za Hlubocké Vladimír Kaiser a dodává, že se může stát, že v některých žádaných kategoriích bude těžší zákazníky uspokojit.

„Přírůstky jsou menší,“ vysvětluje šéf hlubockých rybářů a připojuje, že už v létě ale muži se sítěmi odlovili více kusů než obvykle, aby pro zbývající šupináče zajistili lepší životní podmínky. Pod hrázemi v suchém a horkém roce chyběla voda, tak se lovilo více, aby zákazník snáze mohl dostat na Vánoce požadovanou kvalitu u zbývající obsádky.

Jaký bude cenový vývoj u vánočního kapra je podle Vladimíra Kaisera předčasné. Určovat by se mohl tak v polovině listopadu.

Kdo by chtěl vidět akci mužů Petrova cechu na vlastní oči, má šanci třeba při výlovu Munického rybníka, kde se budou 27. října konat rybářské slavnosti.