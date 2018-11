Kvalita před kvantitou. Pekaři už přijímají objednávky na vánoční cukroví

/ANKETA/ Plná mísa cukroví patří k Vánocům stejně tak jako třeba kapr nebo bramborový salát. Některé hospodyňky tvrdí, že nejlepší je cukroví, které si připraví doma samy. Další šetří čas a objednají si cukroví u profesionálů.

Tomáš Dostál provozuje Pekařství-cukrářství v Ostravě-Svinově už jako příslušník třetí generace. Před ním připravovaly zákazníkům cukroví jeho babička a po ní i maminka.

„Letos bylo dlouho pěkné počasí, takže lidem ani nepřišlo, že je čas na objednávku cukroví na Vánoce. Už se ale začínají hlásit. Objednávky přijímáme do konce listopadu,“ říká Tomáš Dostál. Podle něj lidé trvají na tom, aby cukroví mělo výbornou chuť a bylo vyrobeno z kvalitních surovin.

„Že by si člověk koupil někde v obchodě co nejlevnější čajové cukroví a tím měl Vánoce odbyté, to už je spíše výjimka. Zákazníkům připravujeme mezi 12 až 15 druhy cukroví. Nechybí v něm většinou linecké s marmeládou a čokoládovou polevou, pařížské rohlíčky, vanilkové rohlíčky, nějaký druh cukroví s ořechy, určitě i s rumem,“ upřesnil Tomáš Dostál.

Rovněž dodal, že cena zůstává stejná jako loni. Tedy 480 korun za kilogram vánočního cukroví. A to i přesto, že dodavatelé hlásí, že se bude zdražovat mouka a také některé další suroviny k přípravě cukroví.

Raději méně, ale kvalitní

S tím, že si zákazníci chtějí pochutnat a požadují kvalitní máslové cukroví, souhlasí i prodavačka cukrárny Maria v centru Ostravy.

„Lidé si koupí raději méně cukroví, ale chtějí si na něm opravdu pochutnat. První zájemci se už začínají hlásit,“ dodala prodavačka zmíněné cukrárny.

Objednávky na vánoční cukroví i vánočky už přijímají i v Cukrárně u Babičky v centru Ostravy.

„Zákazníci v posledních dnech už začínají cukroví na Vánoce objednávat. Mezi druhy cukroví, které jim připravujeme, je hodně oblíbené linecké, laskonka či rumové kuličky,“ odpověděli v Cukrárně u Babičky.

K tématuKateřina Šmejkalová tvrdí, že pečení cukroví patří k předvánoční atmosféře a snaží se proto zapojit celou rodinu. „Když byly děti menší, tak to bývalo při pečení hodně karambolů s vylitým těstem, čokoládou i dalších, ale užívali jsme si pohodu, ke které patřilo i pouštění koled. I když potomci povyrostli, snažím se tradici dodržovat. Loni jsme ale pekli už jen se synem. Dcera byla na cestách. V poslední době u nás doma připravujeme asi sedm až osm druhů cukroví. Nemohou chybět vanilkové rohlíčky, linecké pečivo, kokosové kuličky, medvědí tlapky nebo vosí hnízda,“ jmenuje nejoblíbenější druhy cukroví maminka už plnoleté dcery a středoškoláka z okrajové části Ostravy.