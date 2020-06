A právě z Prahy nyní přišla dobrá zpráva nejen pro obyvatele Jaroměře, ale i řidiče, kteří dnes a denně projíždí po současné „silnici smrti“. ŘSD totiž plánuje, že dálnici mezi Hradcem Králové, Smiřicemi a Jaroměří otevře o půl roku dříve, než původně počítalo. Tedy na konci roku 2021.

„Na zrychlení stavby D11 se aktuálně připravuje podpis smluvního dodatku se zhotovitelem. Naší snahou je, aby byly oba aktuálně realizované úseky D11 zprovozněny již na konci příštího roku,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Studecký a dodal, že původní plány počítaly s tím, že se po autostrádě poprvé řidiči projedou až v květnu roku 2022.

Urychlení stavby včera na návštěvě Hradce Králové potvrdil i premiér Andrej Babiš: „Mluvil jsem s generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem a skutečně dodavatel stavby se zavázal, že termín o půl roku zkrátí a ten dvaadvacetikilometrový úsek otevře v prosinci 2021. ŘSD však ještě jedná o tom, zda by posun nemohl být ještě výraznější.“

Dálnice má pokračovat až do Polska

Zprávu o urychlení dostavby přivítal i královéhradecký hejtman Jiří Štěpán.

„Pokud bude skutečně tento termín dodržen, tak je to velmi dobrá zpráva. Zároveň se však musí dořešit i další napojení od Jaroměře dále tak, aby se právě Jaroměř nestala dopravním špuntem,“ uvedl hejtman a vyjmenoval další prioritní stavby po doputování D11 až do Jaroměře: „Samozřejmě je to další pokračování dálnice D11 směrem na Trutnov a Polsko. Ale také to je obchvat Náchoda, kdy již několik let je Náchod zcela paralyzován nákladní dopravou z Polska.“

(zdroj: Petr Kallen (petr@kallen.cz))

A právě v Náchodě se nyní rozbíhají jednání o výkupy potřebných pozemků pro obchvat. Zdejší radnice už vede konkrétní jednání s vlastníky pozemků a objektů v trase stavby.

„Byl jsem ujištěn, že na letošní rok je připraveno 150 milionů korun na výkupy. Ambicí státu je realizovat v letošním roce výkupy 2/3 potřebných pozemků,“ upřesnil náchodský starosta Jan Birke. Náchodští zastupitelé na konci dubna schválili prodej pozemků o výměře 55 tisíc metrů čtverečních v katastrálních územích města, kudy by měl vést v budoucnu obchvat města.

První krok udělalo právě město Náchod a po mnoha letech příprav této pro region velmi důležité stavby prodává městské pozemky do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic.

“Jsme tak prvním vlastníkem, který prodává své pozemky pro možnost zahájení stavby obchvatu,“ vysvětlil starosta Jan Birke a dodal: „Za pozemky obdrží město přes 11 milionů korun, ale mnohem cennější pro všechny obyvatele bude samotná stavba, která je pro dopravní infrastrukturu celého regionu nezbytná.“

Chystá se i velký obchvat

Nezbytný je i obchvat Jaroměře, který nyní „blokuje“ spor kraje a místopředsedy vrchního soudu Františka Kučery. Ten vyvlastnění svého pozemku, který chce stát použít pro výstavbu sjezdu z dálnice D11 u Jaroměře, napadl u krajského soudu. Za pozemek mu úřad přiřkl 30 190 korun. Podle bývalého ministra dopravy Dana Ťoka předcházela vyvlastnění pozemku dlouhá jednání, během kterých Kučera odmítl kompenzaci ve výši 270 tisíc korun.

"Žalobce navrhuje, aby správní soud rozhodnutí zrušil s tím, že vyvlastňovací správní řízení je třeba jako zjevně právně nepřípustné zastavit," píše se v žalobě. Podle Kučery byl krajský úřad, který o vyvlastnění jeho pozemku rozhodl, podjatý.

Úředníky měli svými výroky ovlivňovat například bývalý hejtman Lubomír Franc, starosta Jaroměře nebo ministři dopravy. Všichni měli podle Kučery eminentní zájem na vybudování dálnice z Hradce Králové do Jaroměře.

„Pro získání těchto pozemků uděláme maximum. Teď se však není možné dohodnout a tak uplatníme mechanismy, které vyplývají z právních předpisů, tedy o vyvlastnění a urychlení výstavby,“ nechal se slyšet loni v listopadu bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík. Místopředseda Vrchního soudu v Praze František Kučera vede spor se státem kvůli svým pozemkům už několik let.

Krajskému soudu nyní mimo jiného navrhuje, aby předal ústavnímu soudu podnět na zrušení zákona o vyvlastnění. Nelíbí se mu celý proces, kdy stát v podstatě rozhoduje o vyvlastnění pro stát. Rozsudek ve sporu mezi Kučerou a krajským úřadem vynese soud ve čtvrtek 11. června.