Češi loni plánovali utratit za vánoční dárky v průměru okolo 7500 korun a lidé v produktivním věku dokonce až devět tisíc korun. Vyplývá to z průzkumu společnosti ppm factum. Přibližně pětina domácností pak nemá na dárky dostatek hotovosti, a proto si na Vánoce peníze půjčují. Jen za poslední tři měsíce minulého roku si u bank domácnosti vypůjčily na spotřebu 5,7 miliardy korun. Jenže řada z nich nebude schopna půjčky splácet a patrně se dostane do velkých finančních problémů.

„Lidé nevedou domácí rozpočet. Nehlídají své výdeje oproti příjmům a ani si nevytvářejí rezervy. A už vůbec nepočítají s tím, že by mohli klopýtnout. Třeba přijít o práci, mít nepojištěný úraz, onemocnět nebo se rozvést. Pak se dostanou do dluhové spirály, na jejímž konci je čeká exekuce,“ varoval před neuváženým zadlužením Jan Sedláček, zakladatel Nadačního fondu proti dluhové pasti, který poskytuje bezplatné dluhové poradenství a právní ochranu proti exekucím.

Na začátku měl Pavel dobrou vůli obdarovat rodinu krásnými vánoční dárky. A protože na ně neměl dost peněz, vzal si úvěr 30 tisíc korun. Naneštěstí do toho naboural auto, bez kterého se jako řemeslník neobešel.

Tak si pořídil na leasing jiné. Sice zánovní, ale i tak byla měsíční splátka přes čtyři tisíce korun. Jenže v zimě měl Pavel málo zakázek, vydělal sotva na nájem a jídlo. Přestal splácet všechny své závazky a na upomínky nereagoval. O necelý rok později u jeho dveří zazvonil exekutor.

Pavel měl nakonec štěstí, že našel seriózní bezplatnou pomoc u neziskových organizací. Dnes má efektivně konsolidované půjčky, splátky ve výši, kterou zvládá, a má šanci, že za pár let bude bez dluhů.

Začíná to menší půjčkou, končí velkými problémy

„Řada lidí, kterým se snažíme zachránit střechu nad hlavou, se dostala do velkých finančních problémů docela nevinně. Zpravidla to začalo menší půjčkou na věci, které nutně nepotřebovali. K tomu jim nastaly komplikace, a místo toho, aby udělali radikální opatření, finanční tíseň řešili další půjčkou. Přestali platit a bohužel neřešili svoji situaci s věřiteli,“ popsal smutně Jan Sedláček vzor, podle kterého se příběhy často odehrávají.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru více chrání spotřebitele a z legálního trhu zmizely predátorské půjčky. Ovšem i ti nejpoctivější poskytovatelé úvěrů nebo zboží na splátky své pohledávky vymáhají. Proto by lidé měli přistupovat k hospodaření s penězi zodpovědně a v případě, že se přece jen dostanou do problémů, měli by je aktivně řešit.