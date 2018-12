/ANKETA/ Před pár týdny si Radek Novotný z Blanska objednal zboží z internetového portálu AliExpress. V doručení do Vánoc už ale nevěří. Podobných případů je na jihu Moravy více. Může za to velký nápor před vánočními svátky. Česká pošta v těchto dnech přijímá jednou tolik zásilek, než obvykle.

Novotný počítá, že objednané věci získá až druhý týden v lednu. „Kdyby nebylo před Vánoci, už mám věci dávno doma. Česká pošta dává přednost doručování třeba expresních balíků. Na běžné zásilky, jak jsou doručovány balíčky z Číny, teď nebere ohled,“ postěžoval si muž.

Zaměstnanci České pošty v celé republice přijímají denně přes tři sta tisíc zásilek, což je asi jednou tolik, než v běžném provozu. Kvůli tomu státní podnik hledal na předvánoční dobu asi pět tisíc brigádníků. „Doporučujeme zákazníkům podání balíku do přepravy do úterý, tak můžeme garantovat jeho dodání do Štědrého dne,“ sdělil mluvčí Ivo Vysoudil. Distribuční společnost DPD odbaví někdy i 120 tisíc zásilek za den.

Nákupní rádce Heureka.cz řeší aktuálně o dvě třetiny požadavků více, než obvykle. „Začínají se množit dotazy na to, do kdy mají zákazníci zboží objednat, aby dorazilo do Vánoc,“ řekl za server Jan Kriegel. Jako nejzazší termín pro objednávání na internetu při využití pošty označil už neděli.

