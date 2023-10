Nákupní chování Čechů se změnilo, ví experti z internetového nákupního srovnávače a rádce Heureka.cz. „Lidé kvůli obavám z vysokých cen stále více odkládají své nákupy, hledají výhodné nabídky i při nákupu levnějšího zboží a čekají na slevové akce. I na Vánoce budou využívat akčních nabídek, jako je třeba Black Friday,“ odhadl šéf analytiků Heureka Group Michal Buzek. Podle něj Češi online stále víc pořizují zboží z kategorií s nižší cenovou hodnotou, které kupují pravidelně. Průměrná cena objednávky se snížila na 1400 korun.

Vánoční nákupy | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Už nyní mnozí vyhledávají na internetu dárky na Vánoce za zvýhodněné ceny. V listopadu pak vypuknou nákupy naplno. „Mezi hity letos očekáváme tradičně stavebnice Lego nebo kosmetiku - zejména parfémy nebo kosmetické balíčky a také volně prodejné léky (například kolagen). Z elektroniky pak chytré hodinky,“ vyjmenoval Buzek.

Ekonom Štěpán Křeček tvrdí, že při letošní hlavní nákupní sezoně mohou obchodníci dosáhnout rekordních tržeb. Ovšem nominálně, tedy v absolutních číslech povýšených o inflaci. „Reálné tržby budou asi o něco nižší než loni. Pro letošek jsou totiž zatím zklamáním,“ komentoval.

Vánoce přicházejí. Venku panuje letní počasí, obchody už ale myslí na svátky

Podle zástupců internetového obchodu Alza.cz může být pro mnoho lidí prioritou hledání kvalitních dárků za rozumnou cenu. „Například akční nabídky hrají o Vánocích zásadní roli,“ podotkla za společnost manažerka Eliška Čeřovská.

Experti zároveň upozorňují na pouze zdánlivé extrémní slevy. „V Alze chceme být féroví a transparentní, proto počítáme slevy z reálných cen, které platily před akcí,“ zmínila Čeřovská.

Filmy jako inspirace

A tipy na Vánoce? Roli sehrají současné fenomény. Například v kategorii hraček. „Aktuálně šel do kin nový film Tlapková patrola, očekáváme tedy až do Vánoc zvýšený zájem o tuto licenci napříč různými kategoriemi produktů. Letos slaví Disney sto let své existence, takže předpokládáme velmi dobré prodeje i hraček této licence,“ vybrali zástupci Alza.cz.

Svátky také mohou být v růžové. Díky úspěšnému filmu má přetrvat zájem o panenky Barbie. „Stala se z toho skutečně mánie, prodejní čísla panenek se zvedla už v červenci hned po uvedení filmu, ale největší efekt čekáme před Vánoci,“ řekla Deníku marketingová manažerka hračkářské společnosti Mattel pro Česko, Slovensko a Maďarsko Lenka Helena Koenigsmark.

Vánoce jsou tady. Objednávky cukroví už lámou rekordy, styl ozdob určil veletrh

Obecně se dle obchodníků velmi dobře daří hrám. „Ze zajímavých novinek se můžeme těšit na Dixit Disney, nová Výbušná koťátka nebo novinky What do you meme a Zaklínač. Populární zůstávají i oblíbené klasiky jako Desítka, Krycí jména, Dostihy a Sázky nebo Scrabble. Z plyšáků roste oblíbenost Squishmallows, proto se na vánoční sezonu snažíme doplnit ještě více motivů. Očekávanou novinkou jsou Bitzee - Interaktivní digitální zvířátka,“ vyjmenovala Čeřovská z Alzy.

Snaha ušetřit se projevila

Poptávku po slevách, větší obezřetnost při výběru e-shopu pro nákup konkrétního zboží a všeobecnou snahu ušetřit již v první polovině roku potvrdil průzkum Asociace pro elektronickou komerci. „Šetření českých spotřebitelů zaznamenaly samozřejmě nejen e-shopy, ale celý maloobchod,“ sdělil výkonný ředitel asociace Jan Vetyška.

Ve druhé polovině roku doufal v návrat k růstu. Aktuální data společnosti Heureka za třetí čtvrtletí tomu však nenasvědčují. V meziročním porovnání se totiž obrat českých e-shopů nedostal ze záporných hodnot. Oproti loňsku poklesl o jedenáct procent.

Obchodníci se proto o to víc upínají k předvánoční sezoně.

