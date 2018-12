Vánoční dárky: v kurzu jsou ponožky i hračky pro psy testované na tygrech

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 10 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Asistent/ka. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 10000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OZP, Místo výkonu práce: Ostrava - Mariánské Hory, Korunní 909/56, 709 00, Kontakt: Vážní zájemci, posílejte prosím, své životopisy na: kratka@con-spiro.cz a do předmětu napište: Asistent. Pro dodatečné info pište do zpráv nebo volejte:, tel.: 603 338 162, , Hledáme asistenta/ku na HPP do naší kanceláře v Ostravě-Mar. Horách!, Náplň práce: Každodenní vyřizování záležitostí kolem uchazečů o práci, převážně telefonicky,, práce na PC a internetu, obchodní telefonáty klientům, zápis do databáze. Asistence vedení, společnosti., Poždavky: Velmi dobrá telefonická komunikace, zřetelné vyjadřování, orientace v PC,, LibreOffice, internet, e-mail, Google disc., facebook. Orientace v personalistice vítáná. Pečlivost., Milý a vstřícný přístup a dobrá nálada. Místo je vyhrazeno pro osoby zdravotně postižené: ID, nebo OZZ., Nabízíme: Volnější pracovní dobu, zkrácený úvazek 4-6hod./denně, zaškolení na telefonickou, komunikaci. Do kanceláře vedou 4schody, není úplně bezbariérová., Nástupní mzda: 10.000,-/hr./měs.. Pracoviště: Conspiro qua, s.r.o., ostrava,, Korunní, č.p. 909, 709 00 Ostrava 9. Informace: Gabriela Krátká, +420 603 338 162.