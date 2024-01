Od Štědrého dne sice už několik dní uplynulo, ale mnoho lidí teprve teď začíná řešit, co s nevhodnými dárky. Na vrácení zboží bez udání důvodu je ze zákona lhůta 14 dní od online nákupu, přičemž tato možnost neplatí například pro hygienické potřeby či audiovizuální nosiče. Někteří obchodníci právě pro dárky pořízené před Vánoci dobu na vrácení rozšířili až do konce ledna.

Jak vrátit nevhodné vánoční dárky? Deník pro vás připravil důležité informace. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Nepadnoucí košile, svetr, nevyhovující mobil či dokonce dva stejné dárky. Pod vánočním stromečkem si občas obdarovaný říká, že se asi Ježíšek spletl, nebo si špatně přečetl soupis přání. V takovém případě nemusí zoufat a nevhodný dárek může vrátit prodejci, nebo jej vyměnit za jiné.

Je přitom důležité, zda jej vrací do prodejny či internetovému obchodu. „Pokud zákazník zboží nakoupí v kamenném obchodě, nemá podle zákona právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů. Prodejce nemá povinnost vrácení zboží bez udání důvodu akceptovat,“ informoval mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) František Kotrba.

Jaké jsou ty vůbec nejhorší vánoční dárky?

Nejhorší vánoční dárek? Záchodové prkénko či mop, vyplývá z britské ankety

Podle něj však obchodník možnost vrácení nebo výměny může spotřebiteli poskytnout ze své dobré vůle. „Zákazník má nárok na vrácení zboží pouze v případě, že se k tomu prodejce zavázal nad rámec zákonné povinnosti nebo se jedná o vadné zboží,“ doplnil Kotrba. Když prodejci vrácení či výměnu zboží za jiné v určitých lhůtách umožňují, spotřebitele o tom informují zpravidla na účtence, sdělením u pokladen nebo ve svých obchodních podmínkách.

Nejvyšší čas na výměnu má i ten, kdo dárky objednával online. Záleží totiž na každém dni. „Pokud zákazník uzavřel smlouvu přes internet, má právo na odstoupení ve lhůtě čtrnácti dnů od termínu, kdy zboží obdržel. Ne kdy jej rozbalil,“ uvedl Kotrba. Právo vrátit zboží bez udání důvodu, neboli odstoupit od smlouvy, má však ze zákona osoba, která zboží koupila, nikoliv obdarovaný.

Prodejci nabízejí delší lhůty

Ne všichni však trvají na dvoutýdenní lhůtě. „U zboží, které jsme označili Výměna nevhodného dárku, jsme automaticky dávali zákazníkům možnost výměny až do 31. ledna. A to za poukaz na nákup. Pořídit si za něj lze něco jiného,“ uvedla mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Do stejného dne, a také s možností poukázek, umožňuje zboží vyměnit i Electro World.

Češi při nakupování využívají věrnostní kartičky i aplikace:

Věrnostní kartičky, aplikace, letáky i seznamy. Češi si začali nákupy promýšlet

Do 15. ledna pak mají možnost vrátit zboží zákazníci obchodu Datart. „S sebou by člověk neměl zapomenout přinést doklad o koupi. Nevhodný dárek vyměníme za dárkovou kartu nebo vhodnější dárek ve stejné či vyšší hodnotě s doplatkem. Dárek není možné vyměnit za peníze,“ informovala mluvčí společnosti Petra Psotková.

Mnoho lidí neví, zda musejí vrátit zboží v původním obalu. Podle mluvčího ČOI to tak být nemusí. Najdou se však i výjimky. „Obchodník musí vrácené zboží přijmout, i když ho zákazník neodešle v původním obalu. Po zákazníkovi tedy nemůže původní obal vyžadovat. Pokud se však jedná o speciální obal, který zákazník nedodá, třeba speciální pouzdro na brýle, může mu ho naúčtovat,“ informoval Kotrba.