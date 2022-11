Mnozí to neřeší a celní prohlášení, které se nově vztahuje i na zásilky do 150 EUR, tedy přibližně 3700 korun, si nechají zpracovat od dopravce. Tím však přicházejí o peníze. Například Česká pošta si za vyplnění celního prohlášení za zákazníka účtuje od 110 do 150 korun. Když vyplnění necháte na PPL, celní řízení vás vyjde na 400, u konkurenční DPD pak na 550 korun.