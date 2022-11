Zhruba čtyři z deseti Čechů plánují letos za Vánoce utratit do 5000 korun, častěji to budou mladí lidé do 26 let. Částku mezi 5 až 10 tisíci korun chce do vánočních nákupů investovat dalších 35 procent dotázaných. V intervalu 10 až 15 tisíc korun se bude pohybovat 16 procent Čechů.