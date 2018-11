Vánoční nákupy nově. Trendem jsou tržiště s designovou módou

Komu se při představě výběru vánočních dárků vybaví jen přeplněná obchodní centra a kýčovitě nazdobené výlohy, které lze od sebe stěží odlišit, nemusí zoufat. V poslední době otevřelo v Praze několik obchodů a netradičních konceptů, které vybočují ze stereotypu. Za rok přibyla na trhu řada dražších značek, zároveň se tu zabydlela také moderní tržiště s designovým zbožím v různém cenovém rozpětí.

Do některých nákupních center už dorazil trend takzvaných pop-up storů, které nabízejí po omezenou dobu novinky nadnárodních řetězců, ale také originální domácí tvorbu. Součástí rozšířeného Obchodního centra Chodov se stala The Designer Gallery. Kromě toho, že sem zamířily světoznámé módní značky jako Luisa Spagnoli, Marella či Weekend Max Mara, zabydlel se tady i tuzemský koncept Czech Labels & Friends neboli C-L-A-F. Od října až do Vánoc zde nabízí své modely také úspěšná oděvní návrhářka Zuzana Kubíčková.

Na dražší módu a doplňky se zaměřuje rozlehlý Bibloo Concept Store ve zrekonstruovaných prostorách OD Kotva na náměstí Republiky. Světové značky za výrazně nižší ceny lze koupit ve dvou pražských outletových centrech. Už zabydlená Fashion Arena Prague Outlet ve Štěrboholích zvolna rozšiřuje nabídku o luxusnější zboží, letos otevřený Prague The Style Outlets v Ruzyni uvedl na český trh několik nových značek, hlavně z Itálie a Španělska.

Lokální zboží je oblíbené

Horkou novinkou, načasovanou na letošní předvánoční čas, je otevření prvního Beauty Atelieru Fann v historickém Ehlenově domě u Jungmannova náměstí. Česko-slovenská síť parfumerií Fann tady v duchu současného trendu nabízí zcela nové řady kosmetických přípravků od místních firem. Rovněž tuzemská síť potravin Delmart, která postupně v metropoli otevírá další prodejny, vybízí k dárkům ve formě vybraných lahůdek od lokálních výrobců.

Zákazníkům, kteří při výběru dárků sází raději na jistotu, jde naproti nábytkářský řetězec IKEA. Na Václavském náměstí má od podzimu svůj první tuzemský pop-up, neboli menší formát prodejny, kam si lze nechat doručit i legendární Modrou tašku s vybranými designovými doplňky do bytu. Lidi, kteří neradi bloumají mezi regály, se v poslední době snaží polapit řada módních řetězců. Nabízejí službu, která jim umožní vybrat si zboží v klidu na internetu a nechat si ho zaslat do kamenného obchodu.

Desingnové kousky pod širým nebem

Úplně jiný zážitek z nakupování nabízejí stále oblíbenější moderní tržiště. Už tradiční akcí se stal Dyzajn market zima, který se o dvou adventních víkendech koná na náměstí Václava Havla. Svoji tvorbu tady budou nabízet desítky výrobců a designérů. V prostoru mezi Florencí a Masarykovým nádražím se před týdnem otevřel adventní Manifesto Winter Market. Vedle kvalitního jídla a občerstvení mu dominuje nabídka vánočních ozdob, drobných dárků a designové módy.

Za nákupy a výzdobou se lze vydat také třeba do Vnitroblocku v Holešovicích. Industriální prostory nabízejí celoročně různé kulturní akce i netradičně pojaté obchodní prostory. Speciálně v předvánočním čase tady otevřelo svůj pop-up store květinářství, nabízející vánoční sortiment od květin, dekorací, polotovarů k vlastnímu dotvoření až po adventní věnce různých druhů a velikostí.