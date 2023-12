Ve vánočním období bývají srdce i peněženky lidí otevřenější. Sbírek na ulici i na internetu je tolik, že člověk často neví, komu kývnout, aby nenaletěl na podvodníky. Deník proto oslovil odborníky z charit, nadací a darovacích platforem a požádal je o radu.

Ve vánočním období bývají srdce i peněženky lidí otevřenější. Sbírek na ulici i na internetu je tolik, že člověk často neví, komu kývnout. Jak nenaletět podvodníkům? Čtěte v článku | Foto: Deník/Karel Pech

Při vybírání peněz na ulici by si dárce měl ověřit, že dotyční lidé mají zapečetěnou kasičku od obecního, městského či krajského úřadu a osvědčení o povolení veřejné sbírky.

„Jde o zákonnou povinnost a nejúčinnější způsob, jak nenaletět na pochybnou či falešnou sbírku,“ zdůraznil vedoucí oddělení komunikace Diakonie Dalibor Hála. Při prodeji benefičních předmětů by dle něj mělo být vždy jasně uvedeno, jaká částka z prodejní ceny výrobku jde na účely sbírky.

Podvody se nevyhýbají ani e-shopům. Jak nenaletět:

Pozor na nekalé e-shopy, podvodů přibylo čtyřnásobně. Přečtěte si, jak nenaletět

„U online sbírek bychom poradili, ať lidé sledují, jak organizace, které chtějí darovat, dlouhodobě komunikuje. Zda průběžně informuje, na co a jakým způsobem vybrané prostředky využívá. Určitě by také mělo být jasně sděleno číslo účtu a účel sbírky,“ uvedl.

Upozornil také, že organizace jsou povinné poskytovat potvrzení o daru a ty profesionální o něm komunikují předem. „Obecná rada tedy zní: Darujte organizacím, které znáte a jejich způsob komunikace vás naplňuje důvěrou, že vaše prostředky jdou do správných rukou,“ shrnul Hála.

Mluvčí Charity ČR Jan Oulík doporučil přispívat na sbírky pořádané seriózními organizacemi anebo na ty, které jsou prověřitelné. Je dobré si zjistit, zda má akce web s popisem sbírky, kontaktem na pořadatele nebo se způsobem použití peněz. „Otevřenost k dárcům je povinnost a organizace to dělají ve vlastním zájmu. Dobrá pověst je to nejcennější, co neziskovka má,“ vylíčil Oulík.

Z nevinné brigády se za určitých okolností může stát i trestný čin:

Z brigády trestný čin? Bílí koně kryjí zloděje, jejich počet na internetu roste

Charita ČR je mimo jiné pořadatelem největší dobročinné sbírkové akce - Tříkrálové sbírky.

„Jde o náš největší klenot, proto si ho pečlivě střežíme, aby nedošlo k žádným pochybnostem,“ podotkl mluvčí. Organizace vyvinula promyšlený systém bezpečnostních opatření a kontrol, aby se žádné peníze nikde neztratily. „Koledník Charity se může prokázat kolednickou průkazkou a úředně zapečetěnou pokladničkou. Pokud někdo tvrdí, že koleduje ve jménu Charity ve prospěch Tříkrálové sbírky a nesplňuje výše uvedené, pokládáme ho za falešného koledníka,“ upozornil Oulík.

Zajímejte se, komu peníze darujete

Web Darujme.cz je největší platformou pro online darování v Česku. V roce 2022 pomohl 1 038 organizacím a obcím získat dary v hodnotě 765 milionů korun. „Pokud člověk daruje poprvé, je dobré vybrat si neziskovou organizaci, kterou dobře zná, nebo která je zaregistrovaná na některém z darovacích portálů,“ poradila Martina Vaňková, jež má na Darujme.cz na starosti komunikaci.

Hackeři zintenzivnili své útoky na oblíbený portál Booking:

Ubytování přes Booking? Hackeři útočí na hotely i hosty, ti přichází o peníze

Než tu nějakou neziskovku registrují, požadují, aby měla zveřejněnou výroční zprávu a v ní uvedené finanční výsledky a využití peněz od dárců. Dobrými znaky důvěryhodné společnosti v online prostoru jsou podle ní transparentně uvedené důležité informace na webu nebo aktuální komunikace na sociálních sítích. „Rozhodně se nebojte do vybrané organizace zavolat a zeptat se na cokoli, co vás jako dárce zajímá,“ poradila.

Podle ní je vhodné začít přispívat malými částkami a pozorovat, jak s vámi daná organizace dále komunikuje a zda vám poskytuje dostatek informací během roku. „Pokud zvažujete zaslat větší finanční obnos, doporučujeme kontaktovat ředitele či fundraisera, popřípadě si s nimi sjednat schůzku přímo v organizaci,“ uvedla Vaňková.

ZÁKLADNÍ RADY 1. Při výběru financí na ulici musí být kasička zapečetěna úřadem, který ji povoloval, a dotyčný se musí prokázat osvědčením o povolení veřejné sbírky

2. V online prostoru je dobré přispívat seriózním a dohledatelným organizacím či na osvědčené sbírky

3. Pakliže člověk chce přispět na neznámý projekt či malou sbírku, je dobré tak učinit na nějakém známém darovacím portálu

Když člověk tápe, na co by měl vlastně přispět, může se řídit například lokálností a podívat se, zda nefunguje některá z prospěšných organizací přímo v místě jeho bydliště. O její činnosti se pak lze přesvědčit na vlastní oči. Vycházet lze také z osobní zkušenosti.

„Pokud jste řešili v životě nějaký problém, může být dobré najít organizaci, která se daným tématem zabývá. Díky vašemu daru můžete pomoci někomu jinému, aby se v podobné situaci neocitl. Navíc budete mít vhled do dané problematiky,“ popsala Vaňková. Rovněž doporučila najít si na webu recenze na činnost neziskovky.

Hledat lze také v Seznamu veřejných sbírek na stránkách ministerstva vnitra.

Nejednejte pod tlakem

Lukáš Hejna má v Nadaci Via na starosti fundraising. Jeho základní rada pro dárce zní: „Vždy dává smysl vyvarovat se zbytečnému tlaku. Pár minut hledání na internetu nám riziko sníží na minimum.“ Při jakékoliv pochybnosti při darování, ať už offline nebo online, by si měl člověk zadat do vyhledávače název organizace, projektu, sbírky nebo čísla účtu, na které se vybírá. „Během pár minut byste měli dohledat informace. Pokud nejsou, je to podezřelé,“ varoval.

Podvodníci zkouší nové a nové postupy:

Podvodníci nás každý den učí odhalovat nové karetní podfuky, říká expert z banky

Jistotu podle něj znamenají známé organizace a lety prověřené sbírky jako Tříkrálová sbírka od Charity, Nocleženka od Armády spásy nebo platforma Darujme.cz či portál Donio. Ostražitost je podle Hejny na místě, lidé by ale podle něj neměli mít z darování strach.

„Mnohem větší výzva a odpovědnost je vybrat a darovat tak, aby byl projekt našemu srdci nejbližší a způsobil pomoc ve společnosti, kterou si přejeme,“ uzavřel.