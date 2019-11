Českým domácnostem o Vánocích čím dál častěji vévodí kavkazská jedle. Vyplývá to aspoň z prodejních statistik největšího českého hobby řetězce Mountfield. „Meziroční prodeje nám skokově narůstají, přičemž letos předpokládáme nárůst prodejů až o 20 procent,“ potvrzuje generální ředitel společnosti Mountfield Michal Pobežal.

Vánoční stromky - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Společnost zahájila ve čtvrtek 21. listopadu tradiční prodej kvalitních kavkazských jedlí z dánských plantáží, a to ve všech svých 56 prodejních centrech v ČR a 18 prodejnách na Slovensku. „Už řadu let patří kavkazské jedle k našemu standardnímu vánočnímu sortimentu a ukazuje se, že to bylo správné rozhodnutí. V návaznosti na loňský úspěch s prodejem vánočních dekorací jsme letos rozšířili i tuto nabídku. Zákazníci mohou vybírat z více než 700 druhů interiérových a exteriérových dekorací,“ dodává Pobežal.