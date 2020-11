Prodej vánočních stromků startuje. Covidu navzdory

Nejoblíbenější je tradičně Kavkazské jedle, kterou firma dodává přímo z Dánska postupnými návozy, aby byla zaručena čerstvost. Proti předchozím roků je ale letos situace s dovozem stromků kvůli pandemii koronaviru složitější, obchodníci proto doporučují včasnější nákup a nenechávat pořízení stromků až na poslední chvíli.

„Mohu potvrdit, že na první dny máme zajištěno dostatečné množství stromků a děláme vše pro to, abychom zajistili dodávky až do Vánoc. Nedokážu, ale předvídat, zda u dalších dodávek z Dánska nedojde ke zdržení či dokonce přerušení vzhledem ke složité situaci v Evropě v důsledku pandemie,“ apeluje Michal Pobežal, generální ředitel společnosti Mountfield.

Všechny stromky procházejí přísnou kontrolou kvality. Na dánské plantáže vysílá Mountfield své vlastní týmy inspektorů, kteří sami vybírají a označují stromky, které odpovídají stanoveným požadavkům. V nabídce jsou různé velikosti od 100 cm až do 250 cm a za výhodné ceny. Například cena nejvíce žádané velikosti stromku od 150 – 200 cm letos začíná na cenovce 539 Kč.

Kromě vánočních stromků má v nabídce Mountfield i výběr až 1000 druhů vánočních dekorací. V tomto segmentu by se do budoucna firma ráda stala jedničkou trhu. „U vánočních dekorací jsme se letos soustředili na 3 hlavní pilíře. Poskytnout obrovský výběr všech dekorací s důrazem na nejvyšší kvalitu a současně nabídnout skvělé ceny. Zejména u cen jsme přistoupili k tomuto sortimentu jako ke službě našim zákazníkům. S vědomím nižšího výdělku než u našich tradičních komodit, ale s cílem poskytnout našim věrným zákazníkům sortiment, který si mohou zakoupit za příznivé ceny. Ozdoby a dekorace nabízíme se slevou 50 – 71 procent,“ říká obchodní ředitel Mountfieldu Michal Dluhoš. „Vánoční dekorace vnímáme jako segment s obrovským potenciálem a do budoucna se chceme stát lídrem trhu,“ uzavírá Dluhoš.