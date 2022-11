Ticho nedělního mlhavého rána na okraji Božanova na Broumovsku roztínal pouze zvuk neviditelného vrtulníku, který z těžko přístupných vrcholových partií Broumovských stěn odvážel kmeny kůrovcem zdecimovaných stromů. Pár desítek metrů za božanovským kostelem se v neděli krátce po osmé hodině otevřela plantáž vánočních stromů, ke které zamířili první zájemci. Do Vánoc sice zbývá ještě 40 dní, ale mít v předstihu vybraný svůj vlastní stromek, který ještě pět týdnů bude růst na svém místě, není k zahození.

Ceny vánočních stromků z domácí produkce by letos měly vzrůst asi o deset procent.

Stromky rostou na vlastních pozemcích majitele plantáže. „Je to spíše mikro plantáž,“ usmívá se Jan Téra, který zde budoucí vánoční stromky začal vysazovat před osmi lety. „Říkali jsme si, že to zkusíme pro vlastní potřebu a okruh známých a přátel. Proto to není nijak veliké a v deseti řadách zde roste kolem 600 stromků,“ přejede pohledem pozemek, kde se mezi jedlemi a smrky různých velikostí a odstínů zeleně proplétají první zájemci.

„Tak já už mám vybráno,“ drží rukou jedlovou větev paní Vaňková ze sousedních Martínkovic. Ta si podobným způsobem vybírala vánoční strom už loni.

Letos bylo rozhodnuto za čtvrt hodiny. „Nemám doma moc místa, tak jsem hledala spíš užší stromek. Výběr tvarů a velikostí je tady opravdu velký. Vyhovuje mi, že jsem si ho v předstihu vybrala podle svých představ, mám ho označený a přijedu si ho uříznout až těsně před Vánoci,“ vyjmenovává výhody takového nákupu Vaňková.

Na to, kolik stromek stojí, prý příliš nehleděla. Za pět týdnů za vybranou jedličku zaplatí zhruba 390 korun.

Stromky zdraží o desetinu

A není jediná, kdo už nyní o výběru stromku uvažuje. Tento způsob získání vánočního stromu totiž získává stále více na popularitě. Možnosti přijet si vybrat svůj vlastní, ještě rostoucí stromek první den v Božanově využilo kolem padesáti zájemců. Rezervace jsou stvrzené na visačce ze stříbrné lepící pásky visící na každém zamluveném stromku.

„Zákazníci mají možnost v klidu si vybrat ten, který se jim nejvíce líbí. Těsně před Vánoci pak přijedou s pilkou a vlastnoručně si ho uříznou a odnesou v naprosto čerstvém stavu,“ popisuje Petra Térová. Ty, které se neprodají, tak porostou dál a do oka padnou někomu třeba za rok.

I tohoto odvětví se však letos dotkne rostoucí inflace. Podle slov mluvčího Sdružení pěstitelů vánočních stromků Františka Valdmana by ceny stromků z domácí produkce měly letos vzrůst asi o deset procent. V České republice se podle sdružení ročně spotřebuje asi 1,3 až 1,5 milionu vánočních stromků, a to jak těch domácích, tak těch z dovozu.

Vede jedle kavkazská

Největší zájem mají Češi podle sdružení o jedli kavkazskou, která se na prodeji podílí asi 80 procenty. To ostatně potvrzuje i Téra. „Před těmi osmi lety jsme zasadili většinu jedlí kavkazských. Je to asi nejlepší druhová varianta právě pro účel vánočního stromku. Kavkazské jedle jsou velmi proměnlivé svým vzrůstem a odolností, volíme hlavně druhy, které málo omrzají a jsou prověřené,“ řekl.

Druhý nejprodávanější je smrk pichlavý, který tvoří asi desetinu prodejů. Zbytek připadá na smrk ztepilý a borovici. Na českém trhu podle sdružení přibývá levnějších stromků zejména z Dánska a Polska. Například jedlí z dovozu je na tuzemském trhu asi 70 procent.

Plantáž vánočních stromků ve Vratimově. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Na odbyt jdou nejčastěji stromky 150 až 200 centimetrů vysoké. Za jedli kavkazskou v této výšce letos zákazníci zaplatí přibližně 690 až 990 korun, za smrk pichlavý 350 až 450 korun. V případě smrku ztepilého by se měla cena pohybovat mezi 300 až 400 korunami, borovice by měla stát zhruba 400 až 550 korun. Ceny živých stromků se stejně jako každý rok budou lišit v závislosti na regionu.

Podle Téry je právě cena pro zákazníky hybnou silou a často rozhoduje, jestli si pro stromek přijedou nebo ne. „Snažili jsme se ji nastavit na nižším okraji nabídkové relace, kterou pro letošek vidím v rozmezí 400 až 800 korun. My jsme jednoznačně na tom spodním okraji a budeme rádi, když si naše stromky lidé domů odvezou za rozumnou cenu," dodal pěstitel.

Další možnost vybrat si na plantáži stromek nabídne božanovský pěstitel poslední listopadovou neděli.