Vánoční trhy v Brně? Zloději zkouší vydělat na kelímcích

Vánoční trhy na brněnských náměstích za sebou mají první týden. Radnice i provozovatelé atrakcí a stánků jsou spokojení. Podle zjištění Brněnského deníku Rovnost se však objevily i problémy.

Nejoblíbenější pití? U návštěvníků adventních trhů v Brně drží prvenství svařené víno. Oblíbené jsou i punče s příchutěmi. „Zákazníci si chválí zejména novinku: Punč republika s rumem,“ prozradil provozovatel stánků s nápoji Ondřej Lang.

Vánoční shon i davy lidí na jednom místě nahrávají kapsářům a jiným podvodníkům. Někteří se nezaměřují na kabelky nakupujících, ale na prodejce. „Jednou se nám stalo, že se žena natáhla přes pult a sáhla asi po pěti kelímcích, které chtěla vzít. Naštěstí jsme si toho hned všimli a okřikli ji,“ svěřila se se svým zážitkem brigádnice na jednom ze stánků Anna Uzlová.



Na podvody s kelímky upozornil i provozovatel Lang. „Po trzích se tradičně pohybují skupiny lidí, které se kelímky snaží krást. Letos dokonce přišli podvodníci, kteří se vydávali za pracovníky firmy, která kelímky půjčuje. Lehce jsme je prokoukli,“ popsal zážitek.

Kdyby zloději uspěli, vydělali by si na zálohách přes dvacet tisíc korun.



Oficiální pracovníci firmy, která zásobuje stánek vratnými kelímky, se dají snadno rozpoznat. „Výběrčí kelímků nosí visačky a mají u sebe tablet, do kterého při výběru musí prodejce dokonce zadat pin,“ vysvětlila za spolek, který vratný systém zajišťuje, Petra Krainová.

Brněnské Vánoce

• Adventní trhy v Brně letos končí až 28. prosince. Konají se na náměstí Svobody, Dominikánském a Moravském náměstí a na Zelném trhu.

• Na náměstí Svobody organizátoři každý den pořádají živá vystoupení.

Všechny středy patří charitě.

• Od 14.30 do 15.30 lidé přispějí do kasičky přímo u pódia na náměstí Svobody.

• Na stáncích funguje systém vratných kelímků a keramických hrnků. Za zálohu lidé zaplatí padesát a sedmdesát korun.



Brno každoročně ušetří až milion plastových kelímků. „Před zavedením vratného systému všechny odpadkové koše potřebovaly vývoz každých deset minut. Se zavedením systému tento problém zcela zmizel a koše se vyváží vždy večer po ukončení trhu, aniž někde vzniká nepořádek,“ ocenil místostarosta městské části Brno-střed Martin Landa.



Do umývárny se ale vrácené kelímky projedou docela daleko. Firma je už poněkolikáté vozí až do 177 kilometrů vzdálené Soběslavi a zpátky, jak potvrdil předseda Spolku pro tradiční Vánoce Děpold Czernin.



K největším atrakcím letošních trhů patří obří ruské kolo na Moravském náměstí. I na něj se objevily stížnosti. „Byla jsem na něm s dcerkou a výhled je krásný. Jenže kabiny nejsou na bocích vůbec zajištěné proti otevření, tak je třeba děti určitě držet a dávat pozor, ať nevypadnou,“ napsala pod článek Rovnosti na sociální síti Zdeňka Haferová.



Provozovatel kola o jeho bezpečnosti nepochybuje. „Prověřila ho i Česká obchodní inspekce. Že jdou otevřít dvířka za jízdy, je běž-ný standard ve světě. I když jedete autem, můžete otevřít dveře, a nikdo z nich nepadá,“ komentoval majitel společnosti Confolding group Jiří Husek. Firma má provoz kola na starost.

Bezpečnou jízdu podle něj zajistí pokyny, které si návštěvníci přečtou před nástupem do kabinky. Nesmí si tam například stoupat a děti do patnácti let smí jet jen s doprovodem dospělé osoby.



KAMILA LORENZOVÁ

MARTINA HYKŠOVÁ