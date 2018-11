Vázaná či Flexi výhodná. České dráhy přejmenují jízdenky

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že by mohl kvůli nedělnímu incidentu v Kerčském průlivu zrušit plánovanou schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, která se má uskutečnit okraj summitu G20 v Argentině. Prezident to řekl v rozhovoru, který dnes zveřejnil list The Washington Post. Představitelé dvacítky největších ekonomik světa se v Buenos Aires sejdou v pátek a v sobotu.