Ve městě Ollolai na Sardinii prodávají domy za euro. Chtějí přilákat rezidenty

/VIDEO/ Všichni, kteří si někdy přáli vlastnit dům v malebném italském městečku, mají teď možnost. V Ollolai na italském ostrově Sardinie totiž právě prodávají stovky opuštěných domů za jedno euro.

Ollolai není prvním italským městem, které by se pomocí tohoto „triku“ snažilo nově osídlit neobydlená místa. Podle CNN je ale prvním městem, které tuto snahu opravdu zrealizovalo. Ollolai je prý navíc díky své kráse a historii schopné lidi opravdu přilákat.

Rychlé nabytí nemovitosti s sebou ale nese jeden háček. Na dvě stovky domů, které jsou aktuálně na prodej, jsou ve zchátralém stavu a kupující se musí zavázat k tomu, že stavby během tří let zrenovují. To by každého zájemce stálo kolem 25 tisíc dolarů (téměř 510 tisíc korun).

Za výhodnou nabídkou města stojí plán obnovit městskou komunitu. Jinak hrozí, že se z Ollolai stane „město duchů“. Během posledních padesáti let se populace města snížila z 2250 na 1300 obyvatel s pouhou hrstkou nově narozených každý rok.

„Pyšníme se pravěkým původem,“ řekl starosta města Efisio Arbau. „Můj záměr je zachránit naše unikátní tradice před úpadkem do zapomnění,“ uvedl. „Hrdost na naši minulost je naše síla. Vždycky jsme byli tvrdí lidé a naše město nenecháme zemřít,“ dodal Arbau.

Ollolai je jedním z nejméně dotčených a tím i nejvíce autentických míst v Sardinii. I tak se ale mladší obyvatelé čím dál častěji stěhují do větších měst.

Co však stále přetrvává, jsou některé místní tradice. Místní pastýři ovcí stále vyrábějí prvotřídní ovčí sýr, Casu Fiore Sardo, díky kterému je oblast známá. A řemeslníci stále pletou kvalitní koše.

Starosta proto kontaktoval dřívější vlastníky nyní prodávaných domů, aby tyto nemovitosti přepsali do vlastnictví města.

Case a un euro per vivere in #Barbagia. La #Cnn racconta il caso di #Ollolai https://t.co/3of15vDX9T Cosa ne pensate? — Globalist.it (@globalistIT) 31. ledna 2018

„Jsou to malebné staré budovy stvořené z typického sardinského žulového kamene,“ řekl Arbau. „Musíme dostat domy našich babiček zpět z hrobů,“ dodal. Starosta tak schválil potřebný dekret a nemovitosti nabídl na trhu za symbolickou cenu jedno euro.

Navzdory špatnému stavu domů byly už tři nemovitosti prodány a starosta prý už dostal přes sto kupních návrhů na další, včetně nabídek z Ruska nebo Austrálie.

Arbau doufá, že modernizace domů pomůže vytvořit i nové pracovní příležitosti a oživí místní ekonomiku.