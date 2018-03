Ve školních jídelnách se ročně vyhodí přes 1 000 tun jídla

Podle odhadů pracovníků školních jídelen se vyhodí až třetina připravených pokrmů. Do kampaně, která má zamezit plýtvání jídlem, se zapojily tři školy v Libereckém kraji.

Maso, luštěniny, zelenina, ale třeba i halušky nebo ryby. Tyto druhy jídel končívají podle pracovnice školní jídelny Heleny Pavlíkové nejčastěji v odpadu. Ta také potvrdila, že děti skutečně nechávají na talířích až třicet procent nedojedeného jídla, které končí v odpadu. Za rok se tak podle hrubých odhadů vyhodí v Libereckém kraji 1 200 tun jídla.

MILIONY PORCÍ V KOŠI

„Pokud toto množství přepočteme na porce o velikosti 500 gramů, tak se každý rok v libereckých školních jídelnách vyhodí přes 4 miliony porcí pokrmů,“ počítá Tomáš Václavík, ředitel z programu Skutečně zdravá škola, která s kampaní Miluji jídlo, neplýtvám přišla.

Výzvu přijaly v Libereckém kraji tři školy: liberecká ZŠ Kaplického a MŠ Pastelka a ZŠ v Dubé na Českolipsku. „Děti si projekt sami vybraly a budou také členy ekotýmu, který bude týden sledovat, co se vyhazuje,“ vysvětlil ředitel ZŠ Kaplickéhoé Pavel Zeronik.

Na výsledky monitoringu pak škola může zareagovat několik způsoby. „Mohou například v rámci norem upravit jídelníček,“ vysvětlil Václavík a odkázal na seznam opatření, která jsou zveřejněná na stránkách Skutečně zdravé školy.

OBĚD S PANÍ UČITELKOU

Na Základní škole v Dubé už mají s podobnými aktivitami zkušenosti a několik způsobů, jak děti k jídlu pozitivně motivovat už objevili. „Osvědčily se nám například společné obědy vyučujících s dětmi nebo bodovací systém, kdy děti dostávají za snědený oběd žetony,“ poznamenala zástupkyně ředitelka ZŠ Dubá Jana Mašková.

Také v Dubé budou týden sledovat, kolik jídla se vyhazuje. „Kdybychom ale chtěli přizpůsobit jídelníček, který by se dětem líbil, byly by to samé hranolky a podobně,“ podotkla zástupkyně.

Celorepublikově na výzvu zatím zareagovalo 21 škol. „Rádi bychom, aby se jich zapojilo co nejvíce. Množství vyhazovaného jídla ve školních jídelnách si zaslouží naši pozornost. Nejenže takto plýtváme přírodními zdroji a penězi rodičů, ale také tolerujeme, že vyhazovat kvalitní potraviny je v pořádku,“ uzavřel Václavík.