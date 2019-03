Rybí sádky provozuje Jan Mikač v prostorách staré úpravny vody už čtyři roky. Spolu s manželkou dnes v sádkách haly, kterou už vodárna nevyužívá, chová hlavně lososovité druhy ryb a různé druhy jeseterů.

„Hala začala fungovat v roce 2015. Předtím byla budova několik desítek let uzavřena, protože její provoz byl finančně nákladný. Vodárna přemýšlela, co se zde vybuduje. Ve hře bylo například wellness centrum nebo muzeum vozidel,“ říká nadšenec do rybolovu Mikač. Nakonec uspěl jeho záměr.

Sto tisíc kusů

V sádkách chová více než sto tisíc kusů ryb. V roce 2016 rozšířil chov o lipana podhorního a mníka jednovousého. „Ryby od nás putují jak na talíř, tak na zarybnění vybraných toků či jezírek a rybníků. Lidé si pro ryby přicházejí nejčastěji koncem týdne, když se chystají na nějakou víkendovou grilovačku. A pak samozřejmě před Vánoci,“ vysvětluje.

Mikačova společnost Chabal fish, s.r.o., vlastní rozsáhlá generační hejna produkovaných druhů ryb včetně líhně, kde probíhá vlastní výtěr, kulení nebo rozkrmování plůdku. „Člověka to musí bavit. Já jsem tady ve svém živlu, chodím sem každý den,“ dodává Mikač.

Podle mluvčí Vodárny Plzeň Dany Veselé je dnes místo nazýváno jako Chaballova filtrace. „Prostory staré Úpravny vody I, což je takzvaná Chaballova filtrace, pronajalo město Plzeň soukromému subjektu,“ potvrdila Veselá.