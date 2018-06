Věda v praxi. Univerzita Karlova podpoří spolupráci vědců a firem

Univerzita Karlova (UK) založila jako první vysoká škola v Česku stoprocentně vlastněnou dceřinou společnost pro přenos vědeckých poznatků do praxe. Jejím hlavním úkolem bude zakládání a podpora takzvaných spin-off společností, které mohou využívat výsledky výzkumu ke svému podnikání. Na tiskové konferenci to dnes novinářům řekli zástupci univerzity.

Společnost s ručením omezeným s názvem Charles University Innovations Prague (CUIP) by se měla stát mostem mezi vědeckými týmy a firmami.

Základní jmění UK v dceřiné společnosti jsou tři miliony korun, uvedl rektor školy Tomáš Zima. Rozpočet CUIP kolem tří až čtyř milionů korun ročně bude podle něj zpočátku dotován z peněz, které má UK ze své tvorby a dalších činností. Předpokládá, že dceřiná společnost bude dotace dostávat po dobu zhruba pěti let.

Podle Zimy jde v českém vysokoškolském systému o unikátní koncept, který přispěje k efektivnějšímu přenosu vědeckých znalostí a technologií z univerzitní oblasti ke komerčním partnerům, a tím také k veřejnosti. Doposud tyto úkoly na UK zajišťovalo hlavně Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT), které vzniklo v roce 2007.

"Věřím, že díky CUIP řada unikátních vědeckých projektů a objevů se rychleji přenese do praxe. Univerzita Karlova se tímto krokem zařazuje po bok těch nejlepších univerzit na světě, jako je Oxford, Louvain či ETH Zürich," uvedl Zima. Podobná společnost s ručením omezeným funguje na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v Praze.

Za přenos poznatků do praxe získala UK loni 37 milionů korun, řekl Zima. Před zhruba třemi roky to podle něj bylo kolem 11 milionů korun. Rektor doufá, že zisk z transferu technologií do praxe bude dál stoupat. To by mohlo pomoct vytvářet další vědecké granty a podporovat vývoj prototypů.

Centrum pro přenos poznatků a technologií zůstane součástí univerzity a bude partnerem dceřiné společnosti. Jeho úkolem zůstává podpora vědců a jejich týmů v právním poradenství a při získávání patentů. Bude také nadále vyhledávat zajímavé náměty k vědecké práci.

Projekty vhodné ke komerčnímu využití převezme dceřiná společnost, která zajistí založení vhodné společnosti či prodej průmyslového vlastnictví nebo licence.

Podle ředitelky CPPT Hany Kosová má centrum nyní vytipováno několik projektů, které by mohly být zajímavé pro investory. Podle Zimy již univerzita jedná s potenciálními partnery například o spolupráci v léčbě nádorů nebo v interaktivní hře Atentát 1942. "Tento program získal celou řadu cen národních i mezinárodních a je zde zájem ze zahraničí, nabízet to komerčně pro televize, ve vzdělávání a tak podobně," řekl.

Výkonným ředitelem CUIP bude dosavadní zástupce ředitele CPPT Otomar Sláma. Na činnost CUIP bude dohlížet rada jmenovaná rektorem Univerzity Karlovy.