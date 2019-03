„Pokud si začneme odměřovat, kolik vody odtočíme z kohoutku, tak už bude pozdě,“ říká rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička. Škola proto založila Centrum pro vodu, půdu a krajinu s cílem udržitelného využití vodních zdrojů. Nyní spouští první projekty.

Na Rakovnicku v nejsušší oblasti Česka vědci zkoumají, jak s vodou nakládat co nejhospodárněji. K dispozici mají 7,7 kilometrů čtverečních zemědělsky využívané půdy ležící u prezidentské obory v Lánech. U slavné vily Amálie, v níž Václav Havel pořádal debaty s přáteli.

Vědci zde na desítkách míst instalují zařízení, jež budou dlouhodobě snímat vodní procesy. „Síť senzorů je navržena jako modulární celek umožňující další rozšiřování a komunikaci,“ uvedla mluvčí ČZU Jana Kašparová.

„Na tomto modelovém pilotním projektu odvodíme nejen to, co je potřeba dělat, ale také kolik to bude stát,“ konstatoval Sklenička. V ideálním případě by lidé měli být schopni snadno akumulovat vodu i při dlouhodobě nižších srážkách, aby se při její spotřebě oproti dnešku nemuseli uskrovňovat.

Vědci z univerzity budou spolupracovat s kolegy z Izraele, kteří v tomto oboru patří ke světové špičce. „Závlahové systémy ještě neumíme. Zaspali jsme 30 let, ale už si to umíme přiznat,“ prohlásil Sklenička.

Spolupráce na vývoji úsporných technologií při nakládání s vodou byla jedním z témat, o nichž v únoru na návštěvě Izraele jednal premiér Andrej Babiš (ANO) se svým protějškem Benjaminem Netanjahuem.

Miliony na projekt

Škola projekt financuje nejen ze svých zdrojů. Od Technologické agentury ČR má k dispozici 15 milionů korun, z evropských fondů 18 milionů. Vědci počítají, že získají ještě prostředky z evropských i národních programů, hodlají spolupracovat i s různými soukromými subjekty. O úsporné systémy mají zájem i velké firmy.

Vědci doufají, že výsledky jejich výzkumů politici později uvedou v život. „Spolupracujeme například na nové metodice pro pozemkové úpravy,“ řekl Deníku ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Jde o změny jako terénní úpravy, příkopy či větrolamy, které mají mimo jiné právě zadržet vodu v krajině. Mají působit jako protierozní opatření.