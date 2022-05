Utopenec z fazolí, losos z mrkve. O alternativy masa bude zájem i kvůli cenám

Do menší misky drtí Lucie Růžková hnědou, vcelku slizkou kostku, která se drcením z jednolitého bloku rozpadá na větší zrna. „Tempeh jsou fermentované sojové boby. Já mám zauzenou variantu, proto je bloček hnědý. Jinak má tempeh barvu bílou,“ líčí kuchařka. Nadrolenou hmotu sype do rozpáleného rendlíku, kde už zlátne cibulka. „Krátce to zasmažím, sůl, pepř a to stačí. Až to vychladne, rozemelu to tyčovým mixérem a je hotovo,“ popisuje Růžková vznik hmoty, která poslouží jako náplň do bramborových knedlíků.

Jídlo ve veganské restauraci Loving Hut | Foto: Restaurace Loving Hut