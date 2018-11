Vegetariánské nálepky ukážou, kde je maso. Potravináři protestují

Vegetariáni chtějí při nakupování ihned vidět, zda prodávané potraviny obsahují maso, nebo ne. Vyzvali proto Evropskou komisi, aby u všech potravinářských výrobků navrhla nové povinné značení. Z grafických prvků by mělo být okamžitě zřejmé, zda jde, anebo nejde o vegetariánské či dokonce veganské výrobky.

Žádost splňuje všechny potřebné náležitosti, a Evropská komise ji proto v pondělí zaregistruje. Začne tak běžet roční lhůta, během níž musí organizátoři nasbírat alespoň milion podpisů na její podporu. Podepsat se musí občané přinejmenším sedmi členských států. Pokud to zvládnou, bude potom Evropská komise muset do tří měsíců rozhodnout, zda žádosti vyhoví.

„Myslím si, že milion podpisů dokážou získat poměrně jednoduše, protože množství lidí, kteří chtějí jíst zdravě, rychle roste,“ řekl Deníku prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Schválení povinnosti by zřejmě pocítili hlavně výrobci potravin. Museli by grafické označení umístit přímo na obal každého výrobku. Podle Prouzy by to je to ale nemělo finančně zatížit. „Já si myslím, že to bude drobnost. V konečném důsledku to bude znamenat nějakou značku na obal. Na každý obal se to vejde a nějaké velké náklady s tím nebudou,“ míní Prouza.

Matení spotřebitelů?

Potravináři věc vidí úplně jinak. „Někteří výrobci sami již dnes své výrobky označují jako vhodné pro vegany či vegetariány a jsme přesvědčeni, že tato dobrovolná iniciativa je plně dostačující,“ řekla Deníku mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová. Příliš mnoho údajů na obalech by podle ní spotřebitele jen zmátlo.

Mnozí obyvatelé unie, a Češi obzvlášť, mají pocit, že jim bruselské úřady zbytečně nařizují mnoho předpisů a omezení.

Prouza se ale neobává, že by jim vadilo také případné schválení povinného označování vegetariánských výrobků. „Pokud se tak stane, bude to proto, že to lidi v Evropě chtějí,“ vysvětlil. Nemyslí si, že by rychlá a snadná informace o tom, co se pod obalem skrývá, mohla vadit. „Naopak budou mít jasno a nebudou muset zkoumat drobné písmo se složením výrobku, které dneska často nepřečtete ani s brýlemi,“ dodal.

Názor lidí při rozhodování v unii nemusí zaniknout. Příkladem je nynější debata o zrušení střídání letního a zimního času, kterou vyvolala obdobná iniciativa nespokojených občanů.