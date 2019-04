Vejce v akcích jsou nejdražší za sedm let. Řetězce zlevňují prémiové kusy

Vejce ve slevových akcích dva týdny před Velikonocemi byla nejdražší za posledních sedm let. Vyplývá to z analýzy letáků, kterou provedla společnost Česká distribuční doručující akční letáky od obchodních řetězců. Řetězce totiž častěji zařazují do slev prémiová vejce. Meziročně zlevněná vejce zdražila o 23 procent a průměrně stála 3,07 koruny za kus. Firma analyzovala letáky sedmi největších řetězců.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Nejlevnější vejce stála podle analýzy 1,5 koruny, lokálně mohla být i levnější. Průměrná sleva byla letos 35 procent. Obyčejná vejce nabízená bez slevy meziročně zlevnila na 2,08 koruny. Vejce od nosnic z halových chovů, volných výběhů a z ekologického zemědělství stojí podle firmy v průměru 5,53 koruny za jedno. Česká vejce v letácích stojí stejně jako dovozová. Nejběžnější jsou slepičí vejce velikosti M. Nezlevněná by vyšla v průměru na 4,27 Kč, po slevě jsou v průměru za 3,12 koruny. Ostatní velikosti se v letácích objevují jen ojediněle. Krvavé Velikonoce. Před 630 lety došlo k nejhoršímu středověkému českému pogromu Přečíst článek › Kromě čerstvých slepičích vajec řetězce do předvelikonočních akcí zařadily i vejce křepelčí a barvená vejce uvařená natvrdo. Křepelčí vajíčka vyjdou v akci průměrně na 2,74 Kč za kus, vejce natvrdo pak na pětikorunu. Před Velikonoci jsou obzvláště žádaná také bílá vejce. Ta v letácích vycházejí v průměru po třech korunách za kus. Nebývale pestrá nabídka „Na speciální vejce, jako jsou křepelčí, čistě bílá nebo už obarvená, nebývají tak výrazné slevy a obchody je často zahrnují do letáků i nezlevněná,“ poukazuje na zajímavý fakt ředitel České distribuční Petr Sikora. „Z celkové nabídky vajec je bez slevy 28 procent. Řetězce je v letácích uvádějí hlavně proto, aby ukázaly šíři sortimentu. A letos je nabídka opravdu nebývale pestrá,“ dodává. Pořídit můžete třeba i tradiční umělecky zpracované kraslice. „Jsem rád, že řetězce pochopily, že letáky nemusí být jen o slevách, ale že prostřednictvím nich mohou zákazníkům předávat důležité informace a budovat si s nimi vztah," uzavírá Sikora. Nejdražší byla vejce v roce 2012, kdy nastala "vaječná krize". Cena vajec tehdy v prvních měsících roku stoupla k šesti korunám za jedno. Velikonoce (ne)tradičně. Každá česká obec je prožívá jinak. Jak? Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Redakce