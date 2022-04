Čeští drůbežáři nyní hlásí, že je o jejich produkci extrémní zájem, a to nejen od tuzemských zákazníků. Česká vajíčka teď chtějí ve velkém nakupovat například obchodníci z Pobaltí. Právě z této části Evropy přitom až dosud do Česka proudila levná vajíčka.

Tuzemští chovatelé se proto domnívají, že tato vejce nebyla z Pobaltí, ale ve skutečnosti pocházela z Ukrajiny či Běloruska. Dovoz přes pobaltské státy byl podle českých drůběžářů nejspíše jen „clonou“, jak vyhovět veterinárním předpisům EU. Po vypuknutí konfliktu totiž Pobaltí najednou vejce do Česka skoro nevyváží.

Ještě loni se například z Lotyšska podle dat Eurostatu do Česka dovezla vejce za 128 milionů korun. „Najednou se z Pobaltí ptají nás, zda bychom jim nebyli schopni dodávat vejce,“ řekl Zdeněk Mlázovský z Českomoravské drůbežářské unie.

Ceny vajec jsou nyní v celé Evropě na vzestupu. V zahraničí jsou teď vejce stejně drahá, nebo dokonce ještě dražší než ta česká. „Zdražuje přesun v kamionech. Cena nafty se zvedla o 40 procent, takže se cesta prodraží natolik, že sem dovozci už levná vejce nejsou schopni dostat,“ konstatoval Mlázovský.

Čeští chovatelé drůbeže se přesto obávají, že jejich podnikání nadále bude ztrátové. Zejména si stěžují na příliš nízké výkupní ceny vajec. Zatímco v roce 2012 za vajíčko dostali v průměru 2,22 koruny, loni to bylo jen 1,84 koruny. Přitom zejména v posledních měsících výrazně zdražily všechny vstupy. „O desítky až stovky procent zdražují krmné směsi, energie, pohonné hmoty, ale chovatelé mají omezené možnosti promítnout tento růst do cen, za které prodávají své zboží,“ tvrdí Gabriela Dlouhá, tajemnice Agrární komory (AK).

Podle nového průzkumu AK se polovina drůbežářů chystá letos své chovy omezit, zcela skončit hodlá pět procent respondentů. Obávají se toho, že by se jim nevyplatil nákladný přechod od dosavadních klecových chovů k alternativním způsobům ustájení drůbeže. Klecové chovy totiž budou muset do roku 2027 skončit, již o dva roky dříve jejich prodej ukončí obchodní řetězce.

Drůbežáři předvídají, že soběstačnost Česka v zásobování vejci, jež v roce 2020 podle Českého statistického úřadu činila 87,5 procenta, do budoucna ještě klesne. „Je tady riziko, že by mohla klesnout na 60 nebo až 50 procent,“ konstatoval Mlázovský.

Nezávislí odborníci ale situaci tak tragicky nevidí, s rostoucími náklady se podle nich totiž musí vyrovnat také zahraniční chovatelé. „Postihuje to všechny producenty na světě, takže ti naši nemusí o nic víc žehrat,“ tvrdí Tomáš Maier z ČZU. „Problémy se zvýšenými náklady řeší celá Evropa, takže nebude kde brát něco levnějšího,“ souhlasí zemědělský analytik Petr Havel. „Postupné navýšení cen vajec přijde bez ohledu na to, z jakého státu pocházejí i na to, jestli jsou nebo nejsou Velikonoce,“ dodal.