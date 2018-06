Vejce z klecových chovů? Řetězce je přestanou nabízet

Od konce roku 2019 nenajdou zákazníci v nabídce největšího tuzemského online supermarketu Rohlik.cz vejce pocházející z klecových chovů. Ten tak reaguje na nejnovější odhalení ochranářských organizací odvysílaných ČT24, že životní podmínky drůbeže v těchto typech chovů zůstávají špatné.

Ilustrační foto.Foto: Deník

„Věříme, že potraviny lze dlouhodobě produkovat s ohledem k životnímu prostředí a s respektem ke zvířatům. Naši věrní zákazníci takové hodnoty upřednostňují před nejnižší cenou,“ míní zakladatel společnosti Rohlik.cz. Tomáš Čupr. Už nyní tvoří na Rohlik.cz podíl vajec z podestýlek, v biokvalitě a z volného chovu až 80 procent.

Vejce z přirozenějších volných chovů jsou kvalitnější a chutnější, ale zákazníci si za ně musí připlatit. Zatímco vejce od slepic v klecích přijde i na 1,80 Kč, od slepic žijících volně je to dvoj i trojnásobek. „Velké řetězce roky lidem tlačí do hlavy, že vejce musí stát co nejméně a všichni prodejci se bojí to tabu - kvalita versus cena - prolomit,“ vysvětluje Čupr.

Kromě vyšší ceny každý odvážlivec naráží na fakt, že vajec produkovaných ve volných chovech je v Česku zatím nedostatek. Jak uvádí reportáž ČT, zatímco v zahraničí se klecové velkochovy ruší a podílí se na produkci už méně než polovinou, Česko je s 90 procenty výrazně pozadu. „Bez tlaku spotřebitelů na obchodníky a velké řetězce ke změně hned tak nedojde. Jdeme proti trhu, ale pokusíme se být inspirací pro ostatní, že to jde,“ slibuje Čupr.

Mluvčí Globusu Pavla Hobíková uvádí, že řetězec bude od července nabízet nově vejce z volného chovu. „Stejně jako Globus v Německu jsme se i my zavázali vyřadit klecová vejce z naší nabídky nejpozději do konce roku 2025," dodává.