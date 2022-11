VIDEO: O valorizaci penzí a důchodovém věku. Premiér Fiala odpovídal v debatě

Předlouhých šestadvacet let se v Česku řeší, jak nastavit důchodový systém. Jedna penzijní komise expertů střídala druhou, ale politická reprezentace se až do vlády Petra Nečase k ničemu neodhodlala. Teprve ta zavedla povinný druhý pilíř, který měl být vedle průběžného spoření další součástí konstrukce. Vydrželo to jen do doby, než se vlády ujali ČSSD s ANO a lidovci. Právě problematika důchodového systému byla tématem další debaty Deníku s premiérem Petrem Fialou. Nestihli jste přímý přenos? Na záznam se můžete podívat v článku.

