Velikonoční beránek, malovaná vejce nebo třeba mazanec. Typické pokrmy, které jsou nedílnou součástí nejvýznamnějších křesťanských svátků. Letos ale většině Čechů jejich příprava pořádně provětrá peněženky. Potřebné suroviny totiž meziročně zdražily o třetinu. Vyplývá to analýzy společnosti Česká distribuční, která je největším tuzemským distributorem slevových letáků a monitoruje akční ceny v sedmi největších řetězcích.

Hlavní ingredience na pečení meziročně zdražily v průměru o 32 procent. Z devíti sledovaných položek si letos zákazníci připlatí za osm z nich. Výjimku představují pouze mandle, kde je však celková úspora zanedbatelná, pouhá tři procenta.

Nejvíce, o téměř sto procent, meziročně zdražilo mléko a také cukr krupice (o 88 %). Citelně se zvýšily i ceny za vejce a máslo (viz tabulka). Zatímco loni suroviny na přípravu velikonočního beránka vyšly v souhrnu na 45 korun, letos je to skoro 60 korun. V případě mazance nyní nákup potřebných ingrediencí nepořídíme pod 80 korun. A to jen díky slevám, při nákupu v „plné ceně“ by výsledná útrata byla o čtvrtinu vyšší.

Podražily prášek do pečiva i mouka

„Češi mají slevové a akční nabídky ve velké oblibě. Zvláště v ekonomicky náročné době nezlevněné zboží často vůbec nekoupí. Nakupování dle letáků umožňuje mnoha domácnostem kvalitně nakoupit a zároveň ušetřit nemalé částky rodinného rozpočtu,“ popsal Jaroslav Staněk, obchodní ředitel společnosti Česká distribuční, která je dceřinou společností Vltava Labe Media.

Výrazné procentuální zdražení (63 %) nastalo u prášku do pečiva. Vzhledem k nízké pořizovací ceně se však jedná pouze o korunu za kus. Zhruba stejnou částku si meziročně připlatíme za 100 gramů rozinek. Více než o dvě koruny navíc zaplatíme za kilogram pšeničné polohrubé mouky. Cena vanilinového cukru zůstala meziročně prakticky stejná. Podobně je to také u celých neloupaných mandlí, kde oproti loňsku dokonce lehce ušetříme.

