Už několik let vaří české pivovary speciální velikonoční piva. Nejinak tomu bude i letos a milovníci chmelového moku se mohou těšit na nevšední chutě i barvy. Od „tradiční“ zelené přes žlutou až po polotmavou.

Zelené pivo. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

K Velikonocům neodmyslitelně patří zelená barva. Právě proto si ji sládci některých pivovarů už roky vybírají pro speciály u příležitosti tohoto svátku. Nepreferují ji ale všichni. Někteří nechávají na spilce vedle klasických piv dozrávat i velikonoční speciály s jinými specifickými barvami i chutěmi.

Na zelenou barvu dlouhodobě sází brněnský pivovar Starobrno. I letos se tak lidé mohou těšit na speciální zelenou třináctku, kterou pivovar vaří již patnáctým rokem. Zelené barvy piva sládci podle vyjádření zástupců pivovaru docilují kombinací výluhů a likéru. Své zelené pivo s názvem Jarní uvařil letos i náchodský Primátor. Na odstín předsvátečního čtvrtka odkazuje svým speciálem i pivovar Lobkowitz, který na čep připravil Velikonoční Krasličák.

Další pivovary se rozhodly na zelenou vlnu nenaskočit. Například severočeský pivovar Svijany již třetím rokem svátky jara oslavuje várkou sezónního kroužkového ležáku Svátek. „Výjimečný charakter zlatožlutému pivu dává kroužkování, které v chuti a vůni mírně prozrazuje kvasnice a ve vzhledu pivu dává slabý zákal. Hotový Svijanský Svátek se totiž po filtraci znovu zakvašuje rozkvašenou mladinou. Po opětovném zakvašení se plní do sudů, v nichž dokváší potřetí,“ popsal svijanský sládek Petr Menšík.

Bez barevné sváteční symboliky se obešly i pivovary Staropramen, Plzeňský Prazdroj či Budvar. Národní pivovar z Českých Budějovic si letos pro milovníky chmelového moku přizval na pomoc minipivovar z Vysočiny MadCat. S ním na Velikonoce uvařil speciál Mad Berry.

Nevšední chuť i vzhled

I pro další minipivovary je oslava jara příležitostí překvapit své štamgasty nevšední chutí i vzhledem. „Velikonoce jsou jedním z prvních velkých letošních svátků a zároveň je to pro mnohé začátek sezóny. Jako každý rok minipivovary chystají své speciály. Zpravidla jsou to silná piva spojená s velikonoční tematikou. Mnozí tradičně vyrobí i malou limitní edici zeleného míchaného nápoje z piva. Zkrátka Velikonoce jsou důvodem pro návštěvu své restaurace, po roce tam zákazník s jistotou najde to své oblíbené,“ uvedl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich.

Plzeňský Prazdroj se v rámci Volby sládků spojil s Břevnovským klášterním pivovarem sv. Vojtěcha a společně uvařili speciál Popeleční Benedict. „V něm, podobně jako pivovarníci před stovkami let, používáme slad sušený kouřem z dubového dřeva. Jde o polotmavou třináctku,“ informoval manažer Volby sládků z Prazdroje Tomáš Drahoňovský.

Milovníci moků z Pivovarů Staropramen si o Velikonocích budou moci vychutnat speciál Bard z edice Speciály ze spilky. Toto pivo navařil Ostravar. „V Bardu vrchní sládek pivovaru Ostravar Jan Řehůřek přidal do piva kvasnice jinak, a to v podobě kroužků. V pivovarské hantýrce se pod pojmem kroužky skrývá čerstvě rozkvašená mladina ze spilky. Takto rozkvašené pivo se následně přidává do již filtrovaného piva v příslušném poměru. Výsledné pivo takto získává vyšší hořkost, čerstvost a svěžest,“ uvedla ke speciálu mluvčí společnosti Denisa Mylbachrová.

Rodinný pivovar Bernard z Humpolce letos pro pivní znalce připravil velikonoční Čtrnáctku. „Jde o kvasnicový, spodně kvašený, nefiltrovaný, světlý ležák. Charakterizuje ho silná plnost, velký říz a velmi jemná hořkost,“ popsal pivo s šesti procenty alkoholu vrchní sládek Josef Vávra.