„České tradice jsou u nás stále velmi oblíbené a je dobře, že na to lidé u nás v obci nezapomínají. Jde především o lidi, kteří tu bydlí řadu let. Stále je tu u nás taková stará dobrá garda tatínků a dědečků, kteří s sebou na koledu berou své syny a vnuky, učí je plést i pomlázky,“ říká Lucie Hostašová, starostka malé obce Hory, které se nacházejí hned za hranicemi Karlových Varů.

„Není výjimkou, že k nám domů přijde na Velikonoční pondělí pro koledu i patnáct až třicet koledníků. A kde pro ně kupuji vajíčka? Na vesnici, a to i u nás, to bývá tak, že si sousedé pomáhají a vzájemně si vyměňují své přebytky. Ten dá rajčata, ten zase vajíčka. My jsme pomáhali pratetě, která nám na oplátku za to dávala vajíčka. Prateta už ale bohužel umřela. Vejce ale stále nekupuji v obchodě, ale jezdím pro ně na velkostatek. A musím přiznat, že rozdíl mezi těmi, co se prodávají v marketech a těmi ze statku, je opravdu velký. Už i můj malý syn to pozná,“ svěřuje se starostka Hor.

Kde sehnat domácí vejce? Pomůže i facebook

Sehnat domácí vejce, pokud člověk nemá známé, není ale až tak snadné.

„Že bychom se někde sdružovali a měli nějaké sociální skupiny, to přímo ne, i když na facebooku se toho dá najít hodně. Co bych doporučil lidem, pokud chtějí vajíčka od drobných chovatelů? Nenapadá mě nic jiného, než aby vyjeli do nějaké vesnice, a pozeptali se. Řada lidí se totiž v poslední době k tradici vlastního chovu slepic vrátila, u domu je má dnes kdekdo. Přiznám se ale, že chovat je není vůbec jednoduché už jen proto, jak razantně stoupla cena pšenice,“ přiznává jeden z chovatelů slepic z menší obce na Karlovarsku, který si nepřál být jmenován.

Velikonoční kraslice.

Sám jich chová kolem třiceti a také on své přebytky známým prodává. „Plato o třiceti kusech prodávám za 200 korun, což je necelých šest korun a 70 haléřů za kus. Jde o středně velká až větší vejce. Slepice nejsou navíc v klecích a nekrmím je ani žádnými granulemi, dokonce pro ně sám pěstuji krmnou řepu. V podstatě tak jde o biovejce,“ konstatuje drobný chovatel. „Teď ale ještě není doba, kdy máme takovou snůšku, abychom měli přebytky a vajíčka mohli nabízet známým. Produkce se zvyšuje, jakmile se prodlužují dny,“ dodává.

Vejce? Za sedm korun

Za sedm korun prodávají vejce v FDK - farmě drůbežárně Krajková. Jak poznamenává její majitelka Zdeňka Vránová, jde o malou farmu, kde chovají dvě stě kusů drůbeže a vejce pocházejí z volného chovu.

„Naše ceny jsou hodně podobné těm za polská vajíčka v hypermarketech. Pokud obchody nabízejí vejce z volného chovu, tak jedno stojí 10 až 11 korun. My prodáváme vejce za sedm,“ uzavírá farmářka s tím, že drůbežárna má především své stálé zákazníky a počet zájemců před blížícími se Velikonocemi zatím výrazně nevzrostl.