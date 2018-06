Velká firma a nový kruhový objezd. I to se chystá na okraji Třebíče

Developer nebo firma, která vyrábí nářadí? Mezi těmito dvěma variantami se budou tento čtvrtek rozhodovat třebíčští zastupitelé. Budou jednat, komu odprodají celkem 3,5 hektaru pozemků v nově vznikající průmyslové zóně v Rafaelově ulici – poblíž výpadovky směr Velké Meziříčí a na dálnici D1.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavla Mrázková

„Zájem o odkup pozemku má developerská společnost CTP, která působí v Humpolci. A Wera Werk, která má pobočku se 700 zaměstnanci v Bystřici nad Pernštejnem a mateřskou firmu v Německu. Rada města doporučila hlasovat pro Wera Werk,“ uvedla třebíčská místostarostka Marie Černá (Třebíč můj domov).

Hlavním důvodem, proč radní preferují Wera Werk, je podle Černé fakt, že firma nabídla lepší podmínky, zejména cenu.

„Wera Werk nám dodala 24 stránkový ucelený návrh, jaké má v našem městě záměry. Více než 20 let působí v Bystřici, jsou tam s ní dobré zkušenosti, je vstřícná i k místním komunitám. Už letos na podzim začne vyrábět v Třebíči, kde si pronajala část prostor v Jitoně. A do pěti let by ráda nabídla práci 350 lidem tady od nás,“ předestřela plány zájemce o pozemky Černá.



Šroubováky, ráčny, úhlové klíče

„Wera Werk má dost stabilních zakázek a hledá možnosti, jak růst. Na Třebíč narazila v CzechInvestu, kde jsme naši novou průmyslovou zónu inzerovali. Zaměstnává takzvaně na přímo, ne přes agentury. Má zájem o šikovné zaměstnance z Třebíče, takové, kteří už například nebudou chtít dojíždět do jihlavského Bosche,“ naznačila Černá. Jak zjistila, bystřický podnik plánuje spolupracovat s třebíčskou průmyslovkou.

Už teď Wera Werk na svých webových stránkách poptává zaměstnance do třebíčské výroby. „Jsme původem z německého města Wuppertalu, zabýváme se již více než 80 let vývojem, výrobou a odbytem utahovacího nářadí,“ píše o sobě na firemním webu. Sortiment výroby tvoří šroubováky, úhlové klíče, nástavce k vrtačkám, ráčny a podobně. Společnost má ceny za design.



Zatím jen pole

Zatím je v místech, kde mají jednou vyrůst průmyslové haly, pole. Město bude průmyslovou zónu teprve „síťovat“ a stavět tam dopravní napojení. „Jenže firmy plánují dopředu, musejí vědět, s čím můžou počítat, nákup pozemků je to první,“ odůvodnila místostarostka.

Místostarosta Vladimír Malý (ČSSD), který má v kompetenci dopravu, pak doplnil, že součástí plánů výstavby průmyslové zóny na okraji Třebíče směrem na Pocoucov je taky kruhový objezd na hlavní, tedy krajské silnici. Bude sloužit pro bezpečné napojení jak průmyslové zóny, tak ulice manželů Curieových. Silnice je opravovaná v roce 2015 z dotací, u kterých je podmínka několikaletého období, kdy se do vozovky nesmí zasahovat. Podmínka příští rok skončí a než bude kruhový objezd hotový, bude se na pozemky sjíždět provizorním sjezdem.