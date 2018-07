Velká hra o metro D. Radní rozhodnou, zda založí firmu s Pentou

/INFOGRAFIKA/ Uprostřed prázdnin čeká dnes pražské radní hlasování o jedné z největších akcí v jejich volebním období: založení společného podniku se společností Penta, který má zajistit stavbu nových stanic na budoucí trase D.

Založení společné firmy měli radní schválit na konci května, nakonec materiál odložili. Penta vyhrála soutěž, kterou vypsal DPP. Ve společném podniku má mít 51 procent akcií. Výběr strategického partnera proběhl formou dvoukolového výběrového řízení za účasti šesti renomovaných developerů. „Společný podnik bude pod kontrolou DPP a hlavního města Prahy díky nadstandardní ochraně akcionářských práv DPP,“ řekl mluvčí Penty Ivo Mravinac.

Šéf DPP: moderní a pro město výhodné řešení

Společný podnik měl umožnit co nejrychlejší vykoupení pozemků pro výstavbu metra a především stanic na povrchu. Podle současné legislativy město nemůže za pozemky nabídnout cenu, kterou požadují jejich vlastníci. Současně má společný podnik těžit z finančního zhodnocení pozemků přilehlých k novým stanicím, a pokrýt tak část nákladů na výstavbu. Společný podnik nebude stavět tunely, stanice ani vestibuly. Jejich stavbu bude zajišťovat DPP.

Vyvlastnění? Metro by bylo až v roce 2038

Model navržený DPP, o kterém musí rozhodnout pražští radní (rada je valnou hromadou DPP), počítá s tím, že DPP do firmy vloží 318 milionů korun, Penta 331 milionů korun. „Je to odvážné, moderní a pro město výhodné řešení,“ uvedl generální ředitel DPP Martin Gillar. Ve společném podniku má mít Penta 51 procent a DPP 49 procent.

Nová firma by se tak řídila soukromým právem, čímž by se urychlil výkup pozemků a následně zjednodušilo získání stavebních povolení. Město podle Gillara nemůže vlastníkům nabídnout tržní cenu, majitelé přitom žádají násobky cen, které vycházejí ze znaleckých posudků. Celkem jde o 655 pozemků se 162 vlastníky. Proces vyvlastnění by přitom byl zdlouhavý. „Můžeme jít touto cestou, ale dostáváme se s realizací někam k roku 2038,“ řekl Gillar.

Do čtyř let musí být hotovo

Celý projekt metra I.D s deseti stanicemi má stát 40 miliard korun, z toho by na společný podnik (DPP plus Penta) vycházela investice 6,5 miliardy. Desetinu této sumy by tvořilo základní jmění podniku, 331,5 milionu by dodal soukromý partner a 318,5 milionu DPP. Zbylých 90 procent investice má pokrýt komerční úvěr od konsorcia bank.

Společný podnik by měl na starosti nadzemní části stanic a development přilehlých pozemků. Práva ke všem pozemkům musí nabýt do čtyř let, jinak může dopravní podnik Pentě partnerství vypovědět. „To je podle mě velice důležitý ochranný mechanismus,“ uvedl ekonomický ředitel DPP Peter Hlaváč.

DPP počítá s tím, že zatím bezejmenná nová firma bude mít řadu dcer. Ze sta procent bude vlastnit investiční společnost, která postaví stanice, kde není developerský potenciál nebo už ho má pod palcem jiná firma. Jde o stanice Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč a také most přes krčské nádraží.

Pro ostatní stanice budou založeny developerské dcery (pro každou zvlášť). Podíl společného podniku v těchto firmách se bude odvíjet od vůle města k developerskému podnikání a ochotě do něj investovat, maximálně však bude 49 procent. Minimálně bude mít hodnotu vložených pozemků. Zbytek podílu (vždycky však většina) připadne na Pentu. Se založením speciálních firem se počítá pro stanice Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. DPP nicméně přiznává, že konkrétní byznys plány pro jednotlivé stanice zatím neexistují.

Stoprocentní shoda bude podmínkou

Společný podnik bude mít tříčlenné představenstvo, kde jeden člen (předseda) bude nominant DPP a bude zároveň vykonávat funkci generálního ředitele. Gillar přiznal, že už o obsazení této pozice jednal s někdejším šéfem stavební společnosti Hochtief CZ Tomášem Bílkem. V dozorčí radě bude poměr opačný, dva členové budou z DPP. Pro některá rozhodnutí, například manipulaci s pozemky, bude třeba stoprocentní shoda.

Do samotné přípravy stavby metra D už podnik investoval přes 800 milionů korun, na podzim má začít geologický průzkum za dalších 950 milionů. První soutěže na průzkum DPP zrušil, teď soutěží znovu, termín pro podání nabídek několikrát posunul.

Společný podnik přichází v době předvolební kampaně, kritizuje ho proto nejen část koalice, ale i opozice. Podle primátorky Adriany Krnáčové jde o kampaň založenou na strašení lidí. Penta chce navrhnout, aby na činnost společného podniku dohlížely respektované osobnosti veřejného života.

Penta je majitelem společnosti Vltava Labe Media, která je vydavatelem Pražského deníku.