Slováci modernizují armádu. Nakoupí nejpokročilejší americké stíhačky F-16

/VIDEO/ Slovenská vláda schválila ve středu nákup 14 nejmodernějších amerických stíhaček F-16, za které má Američanům zaplatit 1,6 miliardy eur (41,1 miliardy korun). Letouny tak mají nahradit dosavadní dosluhující stroje MiG-29 ruské výroby. Informoval o tom server Aktuálně.sk.

„Na základě důkladných analýz jsme vybrali to nejlepší řešení, protože jde o špičkové moderní stroje, které z hlediska ceny, kvality, schopností a toho, co si můžeme dovolit, nemá konkurenci,“ uvedl ministr obrany za SNS Peter Gajdoš.

Hodnota zakázky zahrnuje i výcvik personálu, munice a dvouletou logistickou podporu. Podle serveru Aktuálně.sk jde o největší modernizační projekt slovenské armády v novodobé historii země. V následujících měsících pak Slovensko dohodne s Američany detaily smlouvy, splátky a další podrobnosti.

„Nákup amerických letadel F-16 je ekonomicky nejvýhodnějším a technicky nejlepším řešením," řekl premiér Peter Pellegrini. Další podrobnosti neuvedl, dodal však, že nabídky byly porovnatelné. "Sám jsem byl překvapený, jak velmi blízko nabídky obou zájemců byly," dodal.

Podle ministerstva jsou americká letadla vhodnější než švédské letouny JAS-39 Gripen, které používá česká a maďarská armáda. Slovensko začalo již v roce 2015 vyjednávat se Švédskem o pronájmu gripenů, ale později dostalo nabídku na dodávku amerických stíhaček. Nevýhodou však je, že stíhačky budou k dispozici později než by byly ty švédské.

Nové stroje budou zároveň znamenat i výcvik nových pilotů. Velitel slovenských vzdušných sil Ľubomír Svoboda uvedl, že věk slovenských stíhacích letců je dnes 39 let. „Hned jak bude podepsaná smlouva, počítáme s náborem nových lidí. Americká strana v rámci kontraktu nabízí i komplexní výcvik,“ řekl Svoboda. Školení mladých pilotů podle generála zabere dva až tři roky.

Nejmodernější verze letadel F-16 block 70/72, které se ještě ani nezačaly vyrábět, by tak k našim sousedům měly dorazit nejdříve za tři či čtyři roky. Do té doby budou muset používat staré ruské stroje MIG-29, které jsou podle ministerstva obrany již nevyhovující.

Nové letouny F-16 by pak měly Slovákům sloužit minimálně do roku 2040 a piloti by na nich měli ročně nalétat celkem 2100 letových hodin. Slovensko dříve slíbilo, že bude postupně navyšovat výdaje na obranu až na cílovou hodnotu dvou procent výkonu ekonomiky, jak to zemi vyplývá z členství v NATO.