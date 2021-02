Komplikace na jaře i v létě. Oprava dálnice D8 u Prahy znovu přibrzdí řidiče

Cestování z Mělnicka do Prahy může přibrzdit zdržení v kolonách; jízdu opačným směrem jakbysmet. Plyne to ze slov Martina Bučka z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, který upozornil na chystanou rozsáhlou opravu úseku dálnice D8 v blízkosti hlavního města. Aktuální by měla být v jarních měsících a v létě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Motoristy mohou práce ve frekventovaném úseku klíčové severo-jižní spojnice přibrzdit zejména ve špičkách ranního i odpoledního provozu. Automatické sčítače provozu informují, že místem denně projede v průměru 48 tisíc vozidel, z nichž třetinou jsou kamiony. Konkrétně se oprava dálnice kousek od metropole letos plánuje v pásech pro oba směry jízdy – a to v celé jejich šíři. „Mezi dálničními kilometry 11,2 a 5,26 vlevo a od 5,15 po 12,12 vpravo,“ upřesnil Buček. S vysvětlením, že účelem stavebních prací je zajistit, aby stav dálnice umožňoval její další bezpečné užívání. „Úsek mezi Zdiby a Úžicemi byl uveden do provozu již v roce 1993, zbývající část opravovaného úseku za mimoúrovňovým křížením Úžice v roce 1996,“ poznamenal, že roky nikomu nepřidají – což platí i pro silniční stavby. Nebezpečný had v Jenštejně byl asi jen přelud. Nikdo ho nenašel ani neviděl Přečíst článek › Rozsáhlé opravy, s jejichž zahájením se předběžně počítá v dubnu a trvat by měly 167 kalendářních dnů, si vyžádají dopravní omezení. Po větší část období trvání prací se chystá úprava režimu jízdních pruhů na 1/1+2 či naopak 2+1/1 – tedy se dvěma zúženými jízdními pruhy pro každý směr, přičemž jeden bude převeden do protisměrného pásu. „Při opravě povrchu větví mimoúrovňového křížení Úžice musí řidiči také počítat s vedením dopravy po značené objízdné trase,“ upozornil Buček. Na objížďce se očekává tlačenice a zavedeno tam bude úsekové měření rychlosti. V rámci přípravy stavby aktuálně spěje do finále výběrové řízení na zhotovitele. O zakázku se uchází pět zájemců, přičemž nejnižší nabídková cena dosahuje 344,4 milionu korun bez DPH. Pokud to klapne, bude se jednat o významnou úsporu – předpokládaná hodnota veřejné zakázky totiž byla vyčíslena na 480 milionů, taktéž bez DPH. Co se chystá na dálnici D8 v blízkosti Prahy



- Oprava se plánuje realizovat v rámci 16 stavebních objektů a projekt počítá s rozdělením do devíti etap.



- V pravém jízdním pásu dálnice (směr na Ústí nad Labem) se bude pracovat mezi kilometry 3 a 5,1 a dále v kilometrech 5,12 – 2,12; celkem tedy na úseku dlouhém přes devět kilometrů. V opačném směru (na Prahu) to bude úsek dlouhý šest kilometrů. Opravovat se budou v různém rozsahu nejen konstrukční vrstvy vozovky (například v kilometrech 3 – 5,1 se bude měnit pouze obrusná vrstva), včetně větví exitu 9 Úžice.



- Obnoveno bude rovněž vybavení komunikace (svodidla při obou krajnicích, směrové sloupky, svislé a vodorovné dopravní značení). Budou upraveny přístupy k SOS hláskám, dojde k úpravě dlažeb podél protihlukových stěn.



- V úseku mezi kilometry 5,1 a 9,2 bude vybudováno po obou stranách dálnice nové oplocení, které zde doposud chybí. V levém jízdním pásu vzniknou dva nové zálivy pro nouzové zastavení.



- Dojde i na mosty, ačkoliv je jejich stav hodnocen jako dobrý. Chystají se na nich opravy a sanační práce, které přispějí k prodloužení životnosti. Pracovat se bude například na příslušenství mostů, mostních závěrách, římsách…



Zdroj: Martin Buček, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu