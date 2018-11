Velká pardubická přišla o sponzora. Česká pojišťovna ji po čtvrt století opouští

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) se diví, že sociální demokraté zůstávají ve vládě. „Oni si myslí, že když mají ministry, mohou lépe prosazovat svůj program. Až na to, že nedokážou prodat nic z toho, co zařídili. Vše jako svoji zásluhu prodává premiér. A přesně to je podle mě důvod, proč by ve vládě být neměli,“ řekl Deníku před hlasováním o nedůvěře vládě.