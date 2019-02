Velká pardubická stále hledá sponzora. O partnera přišlo i závodiště

Sedm měsíců zbývá do Velké pardubické, nový sponzor nejslavnějšího překážkového dostihu se však stále nenašel. V listopadu byl ředitel Dostihového spolku Pardubice Martin Korba přesvědčen, že závod ohrožen není. Generálního partnera chtěl nalézt nejdéle do konce ledna. Zájemce, který by mimo jiné zaplatil sedmi nejlepším žokejům, se však stále nepřihlásil.

„Velká pardubická zatím svého sponzora nemá, ale stále věříme, že se najde společnost, která by s tak jedinečnou a tradiční událostí ráda spojila své jméno,“ konstatoval Korba. NASTÁVÁ KRITICKÝ ČAS Kvalifikace na hlavní závod začínají již za několik týdnů. I na jejich financování se generální partner podílí. „Nastává kritický čas, do konce března musíme stanovit, za co se budou běhat kvalifikace a rámcové dostihy. Zbývá posledních pár týdnů, abychom sehnali generálního partnera,“ řekl náměstek pardubického primátora Petr Kvaš, který má vyhledání nového partnera na starost. Velká pardubická přišla o sponzora. Česká pojišťovna ji po čtvrt století opouští Přečíst článek › V případě, že by se nikdo nepřihlásil, zástupci závodiště osloví s žádostí o peníze město Pardubice, Pardubický kraj a také Ministerstvo zemědělství. „Za každou cenu se budeme snažit zachránit tradici Velké pardubické. Když nikoho nenajdeme, přistoupíme ke krizovému scénáři a pokusíme se sehnat peníze ze zdrojů města, kraje nebo státu,“ přislíbil Kvaš. Česká pojišťovna opustila Velkou pardubickou po 25 letech partnerství. „Čtvrtstoletí vzájemné spolupráce je příležitostí ke zhodnocení dlouholetého partnerství. Je rovněž momentem, kdy jsme se rozhodli odstoupit z pozice generálního partnera,“ řekl Radek Moc, člen nejvyššího vedení České pojišťovny. KONČÍ I AGROFERT Závěrem roku navíc skončila smlouva i partnerovi závodiště, kterým byl koncern Agrofert. „Stejně jako jiné podnikatelské subjekty i my každý rok vyhodnocujeme jednotlivá marketingová partnerství. Navazujeme nová partnerství, na druhé straně jiná ukončujeme. V letošním roce se soustředíme na jiné marketingové aktivity než na podporu jezdeckého sportu,“ vysvětlil tiskový mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. V hledání partnera, jehož jméno by závodiště neslo, je Dostihový spolek úspěšnější. „Jednáme se dvěma firmami, diskutuje se o podmínkách a doufám, že aspoň jednu z nich dotáhneme do konce,“ sdělil Kvaš. Velká pardubická: Pátý triumf Faltejska! Vyhrál na koni Tzigane du Berlais Přečíst článek ›

Autor: Lada Součková