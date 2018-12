Velké škrty v ČSA. Končí pravidelné spojení z Prahy do Ostravy i Bratislavy

České aerolinie zruší od 11. ledna tři dlouhodobé linky. Skončí přímé letecké spojení Prahy do Ostravy a Bratislavy a současně zruší i vnitrostátní linku z Bratislavy do Košic. Vyplývá to z údajů v rezervačním systému, zrušení potvrdily i zdroje z ČSA a bratislavského letiště. Firma dnes konec obou linek potvrdila oficiálně.

Podle rezervačního systému končí linky Praha – Bratislava, Praha – Ostrava a Bratislava – Košice 11. ledna, kdy poletí naposledy. Další termíny již nelze koupit. Zůstává naopak přímé spojení Prahy s Košicemi. Mezi Prahou a Bratislavou létají ČSA dosud šestkrát týdně, letadlo pak pokračovalo ještě do Košic a zpět do Bratislavy a Prahy. „Hlavním důvodem ukončení provozu na obou linkách je nedostatečná kapacita odpovídajícího typu letadel ve flotile koncernu vzhledem k odchodu tří letadel ATR 42 a jejich vrácení lessorům v následujících týdnech. Nasazovat na obě linky proudová letadla s větší kapacitou z flotily koncernu nedává z ekonomického hlediska smysl," řekl mluvčí ČSA Daniel Šabík. "Ani jedna z linek pro to nemá obchodní potenciál či předpoklad dalšího růstu poptávky. V rámci koncernu Smartwings se pod značkou ČSA chceme zaměřovat na pravidelné linky, které nabízí zajímavý obchodní potenciál, možnosti růstu a dalšího rozvoje, a je možné je provozovat jednotnou flotilou proudových letadel," dodal. V případě spojení Praha – Ostrava ještě na jaře firma oznamovala velké plány na růst, ke kterým ale nakonec vůbec nedošlo. Linka z Prahy do Bratislavy byla vůbec první, kterou tehdy ještě Československé aerolinie v roce 1923 zavedly. ČSA už jednou spojení se slovenským hlavním městem ukončily: v roce 2011 poté, co dočasně létaly z Bratislavy přímo do jiných evropských měst. Dva roky poté se na linku vrátily, současně se zahájením provozu vnitrostátní slovenské linky z Bratislavy do Košic.

Autor: Jan Sůra