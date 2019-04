V březnu bylo sjednáno 6664 hypotečních úvěrů, o 1703 více než v únoru. Objem hypoték činil 14,756 miliardy korun, což je o 3,875 miliardy více než v únoru. V meziročním srovnání však počty i objemy pokulhávají. V březnu 2018 totiž bylo sjednáno 9087 hypotečních úvěrů v objemu 19,247 miliardy korun.

"S březnovým poklesem průměrné sazby Hypoindexu souvisí také výrazné zvětšení rozdílu mezi sazbami jednotlivých bank. Zatímco některé pokračovaly ve zvyšování sazeb, jiné se rozhodly pro opak. Vyplatí se tak věnovat více pozornosti výběru banky, u které si sjednat úvěr. Optikou pětiletých i desetiletých fixací u úvěrů s dostatečným zajištěním není žádný důvod kývnout na nabídky bank, jejichž minimální sazby začínají trojkou," uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.

Nejslabší čtvrtletí

Vzhledem k hodně slabému začátku letošního roku jde podle něj o jedno z nejslabších čtvrtletí za poslední roky. Během prvních třech měsíců bylo letos sjednáno jen 16.389 hypoték za celkem 36,567 miliardy Kč. "Dobrý březnový výsledek je ve stínu celého prvního čtvrtletí, které bylo jedno z nejslabších. V meziročním srovnání činí propad objemu hypoték více než 30 procent. Jarní měsíce bývají vždy silnější a sazba může v dalších měsících opět klesat. Banky mají velké množství likvidity a pobídky v podobě akčních nabídek mohou pokračovat," řekl ČTK hypoteční specialita ChytryHonza.cz Daniel Horňák.

Na začátku roku banky nastavily nižší úroky, takže zájem o nemovitosti vzrostl a růst cen opět zrychlil, upozornil ředitel realitní kanceláře Bidli Ondřej Mašín. Nejvíce to bylo patrné ve velkých městech a v okolí velkých aglomerací. Nemovitostí je na trhu stále málo a minimálně v tomto roce bude podle něj poptávka stále vyšší než nabídka.

Koupě vlastního bydlení je stále výhodnější

Jednatel poradenské firmy Capek&Co Michal Čapek v kombinaci se snížením úrokových sazeb očekává poptávku po hypotékách srovnatelnou s obdobím loňského podzimu, kdy většina klientů chtěla stihnout ještě mírnější podmínky pro její schválení. Dnes podle něj pro klienty přestává být problém sehnat část vlastních zdrojů. "Použijí úspory, pomůže rodina, v některých případech se ještě stále dá využít stavební spoření jako doplňkový úvěr. Tempo růstu cen nemovitosti se zklidnilo a koupě vlastního bydlení je stále výhodnější než rostoucí ceny nájmů," podotkl.

Česká národní banka chystá novelu zákona, která by mohla učinit hypotéky dostupnější pro mladé do 36 let. Kdyby prošla, mladí by si bez problémů mohli sjednat hypotéku až na 100 procent hodnoty zástavy nemovitosti. A navíc by mohli na splátku dluhu vynaložit 50 procent ze svého měsíčního čistého příjmu, což je o pět procentních bodů více než teď.

"Je to chvályhodná snaha, jež má napravit dopady restriktivních kroků ČNB," uvedla ředitelka Central Group Michaela Tomášková. Dopady se projevují hlavně u mladých. Podle dat společnosti byla u lidí do 35 let v posledních letech mezi kupujícími nových bytů čtvrtina. Letos jich je sotva pětina. Hypotéku z nich čerpalo v minulých letech 70 až 80 procent, dnes kolem 60 procent.