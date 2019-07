Kolem rybníků v malé vesnici Rašovy na Pardubicku vyrostly v 70. a 80. letech minulého století téměř dvě stovky chat. Teď zůstává řada z nich i přes sezonu opuštěných a postupně se dostávají do nabídky realitních kanceláří. „Každý rok se tady objeví až deset nových chatařů,“ říká paní Olga, majitelka obchodu U moře, jehož terasa přes léto funguje jako společenské centrum obce.

První generaci chatařů obvykle nahrazují čerství důchodci nebo rodiny s malými dětmi. Naopak potomci původních majitelů o chatu mnohdy vůbec nestojí. „Hrozně mě to mrzí, dcera tady vyrostla, ale s dětmi teď jede o víkendu raději do akvaparku a na dovolenou k moři. Koupat se v rybníku a chodit do lesa je neláká. Budeme to tady s manželem muset prodat,“ povzdychne si paní Marie. Z kolonie deseti chat, která v Rašovech vznikla jako úplně první, už dnes obývají starousedlíci či jejich potomci jen poslední tři.

Vyšší ceny

„Nabídka rekreačních objektů je výrazně pestřejší než v minulých letech. Je to i díky dětem a dědicům první generace chatařů a chalupářů. O objekty leckdy nejeví zájem a raději je nabídnou k prodeji,“ potvrzuje Hendrik Meyer, ředitel portálu Bezrealitky. Prodejům nahrávají vyšší ceny, jen meziročně zhruba o 15 procent. Skokový růst se týká hlavně středních Čech. Nemovitosti tady kupují také lidé, kteří je plánují přestavět k celoročnímu bydlení.

V atraktivních lokalitách ceny stouply oproti loňsku dokonce o polovinu. Kvůli zhoršující se dostupnosti a kvalitě vody se skokově zvedly ceny chat a chalup poblíž přehrad, zejména u Vltavské kaskády. Například typická chata z 80. let u Slapské přehrady je v nabídce i za 3,8 milionu korun. Mezi nejžádanější lokality v dosahu Prahy patří okolí řek Vltavy, Sázavy a Berounky. Podle makléřů M&M Reality vedou konkrétně Vrané nad Vltavou, Davle, Štěchovice, Slapy, Jílové u Prahy, Čerčany, Týnec nad Sázavou nebo Černošice. Mezi žádané lokality u brněnské klientely zase patří Vysočina, Žďárské vrchy a okolí Novomlýnských nádrží.

Chatu nebo chalupu vlastní přibližně každý šestý Čech, ve věkové skupině do 35 let je to ale jen každý desátý. Jak také ukázal průzkum společnosti NMS Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu, do údržby letního bydlení Češi moc neinvestují. Čtyři z deseti oslovených uvedli, že zvládnou nemovitost udržovat svépomocí, 53 procent si najímá řemeslníky jen na velké práce.