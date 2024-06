Platit prodavačku a drahý provoz prodejny se na vesnici nevyplatí. Alespoň ne českým podnikatelům. Nezřídka tak obchůdek přebírají vietnamské rodinné firmy. Pokud se tak nestane, zůstává lidem na venkově možnost objednat si nákup nákup z e-shopů s jídlem. Ty zvládají obsloužit stále více regionů.

Vesnické obchůdky zavírají. Proč? Platit prodavačku a drahý provoz prodejny se totiž na vesnici nevyplatí. | Foto: Richard Karban

Zajít si o prázdninách u babičky koupit zmrzlinu nebo rohlíky do vesnického obchodu už není tak snadné jako dřív. Mnohé z nich doslova zavírají krám. Napořád. Podle dat výzkumné agentury NIQ malých prodejen s potravinami a smíšeným zbožím s plochou do 400 metrů čtverečních loni ubylo 137, za uplynulé čtyři roky to byly čtyři stovky.

Zatímco v roce 2017 takových obchodů v Česku fungovalo 13 758, teď jich zbylo jen 11 701. „Většina prodejen se zavírá hlavně v těch nejmenších obcích s počtem obyvatel do dvou tisíc,“ uvedl Pavel Zajac z NIQ.

Budoucnost vesnických obchodů? Měrotínská prodejna bez obsluhy má úspěch

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza upozornil, že hlavním problémem malých obchodů na vesnicích je jejich hodně omezená nabídka a vysoké provozní náklady. „Z toho pak plynou vyšší ceny než ve velkých obchodech,“ vysvětlil.

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) se obává, že propad nezávislých obchůdků bude pokračovat. „Na jednu stranu je to vlivem rostoucí konkurence nadnárodních řetězců, na stranu druhou tyto prodejny nejsou schopny nakupovat levně od dodavatelů,“ vysvětlil předseda asociace Pavel Březina.



Nahrává se anketa ...

Rozmach e-shopů

Záchranu podle něj může přinést pouze spolupráce v rámci obchodních sítí. „Cestou je například napojování obchodů na e-shopy, což jim rozšiřuje nabídku, nebo využívání technologie automatizovaného prodeje, která šetří personální náklady a zvyšuje komfort zákazníků,“ míní Březina.

E-shopy na venkovské zákazníky stále více slyší. Velkou expanzi do regionů hlásí kupříkladu největší tuzemský on-line prodejce Rohlik.cz, který nově obsluhuje Písecko, Strakonicko a Táborsko či okolí Chocně a Vysokého Mýta, ale i chatové oblasti Kokořínska.

Pokrýt tak dokáže skoro devět desetin území republiky. „Obsluhujeme téměř 2000 z 3390 malých vesnic s méně než pěti sty obyvateli,“ uvedl Martin Beháň z Rohlik.cz.

Dosud si na Rohlíku nákup až domů pořídilo přes milion českých domácností, tedy asi čtvrtina z jejich celkového počtu.

Vyplatí se on-line nákup potravin? Výběr zboží je nutné dobře promyslet

Ceny za zboží přivezené až domů přitom nemusí být vyšší než v kamenném obchodě. Firma uvádí, že denně srovnává ceny více než 6000 produktů, aby si zachovala konkurenceschopnost a dokázala zákazníkům nabídnout lokální a farmářský sortiment i značkové produkty za výhodné ceny.

Zhruba dvě čtvrtiny obyvatel Česka si dnes mohou objednat nákup on-line také například z Tesca, a to mnohdy i v malých obcích. „Dlouhodobě je naše služba Tesco Online nákupy velmi oblíbená u rodičů s malými dětmi a také u seniorů,“ pochvaluje si mluvčí Tesca Iva Pavlousková. Také ona potvrdila, že zájem zákazníků roste.

Že si postupně po velkých městech na nákupy potravin přes e-shopy zvyká i venkov, potvrzuje výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. „V současné době jsou v podstatě stoprocentně pokryta všechna velká města a alespoň některý z prodejců pak dodává již do většiny regionů,“ řekl Vetyška.

Hůře se ale takto k nákupům stále dostávají obyvatelé regionů náročnějších na obsluhu, které dosud pro obchodníky nejsou rentabilní. „V poslední době se ovšem pokrytí od největších hráčů na trhu rozšiřuje i do dříve nepokrytých míst,“ poukázal Vetyška.

Prodejna i společenské centrum

Ani odchod dosavadní majitelky vesnického obchůdku do výslužby nemusí vždy znamenat definitivní konec prodejny. „Často malé obchody od českých majitelů přejímají vietnamští obchodníci. Takže zpráva o tom, že nějaký obchod na vesnici zavřel, nutně neznamená, že za pár dní neotevře s jiným majitelem,“ podotkl prezident obchodního svazu Prouza.

Proto se podle jeho zkušeností pro obyvatele venkova zase tolik nemění. „A když se spolehnou na dovážku přes e-shop, bývá cena obdobná jako v kamenném obchodě, ale nabídka bývá několikanásobně širší,“ konstatoval.

Prouza do budoucna očekává, že právě poptávka po online nákupu na venkově poroste. Kromě toho také předpokládá konce malých nerentabilních prodejen s lidskou obsluhou a naopak budování nových automatizovaných prodejen. „Protože lidská práce bude na vesnicích nesehnatelná a nezaplatitelná, tyto prodejny se budou muset mnohem víc zaměřit na prodej lokálních potravin, aby se odlišily od obecné nabídky velkých a online obchodů,“ míní Prouza.

Zloději v pasti. Unikátní samoobslužnou prodejnu Coop hlídá umělá inteligence

Podle šéfa AČTO Březiny ale vesnické obchůdky neznamenají přínos jenom kvůli nákupům. „Nejenom že si zde mohou lidé nakoupit, ale poté, co zmizely hospody a zavírají se pošty, jsou obchody i jediným sociálním centrem,“ upozornil.

Obce i proto na jejich záchranu mohou kupříkladu čerpat prostředky od ministerstva průmyslu a obchodu či z krajů, obchodníkům mohou také zdarma poskytnout prostory.

I zde navíc mohou jít s dobou, kupříkladu vybavit obchůdky solárními elektrárnami. Právě vesnické obchody mívají například kvůli své chladicí technice značnou spotřebu energie. „Elektrárny na střechách obchodů by přitom nezatěžovaly síť, protože elektrická energie by se prakticky beze zbytku spotřebovávala na místě,“ dodal Březina.