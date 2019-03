Převážnou část dotovaných dálkových vlaků, které si objednává stát, budou i nadále zajišťovat České dráhy. Jde o celkem 22 dálkových linek, například na dvou tratích mezi Prahou a Brnem. Dnes to sdělil František Jemelka z tiskového oddělení ministerstva dopravy. Šest dálkových linek loni dostali soukromí dopravci.

Stát při rozdělování dálkových linek, které si objednává v rámci zajišťování tzv. veřejné služby, využívá možnosti přímého přidělení. EU tuto možnost umožňuje uzavírat do roku 2023, a to nejdéle na dobu deseti let. Po tomto termínu musí projít všechny železniční linky soutěží v rámci klasických výběrových řízení.