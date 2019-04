Jen několik dní před tím totiž nízkonákladový dopravce Ryanair upozornil, že odtamtud nebude létat do Londýna. V obou případech je důvodem uzemnění letadel Boeing 737 Max. Vedení letiště čelilo i kritice ze strany hejtmana kraje. Vše ale nasvědčuje tomu, že pro letiště situace nakonec tak vážná nebude.

Nahrazení letů

Na webových stránkách letiště už lze najít lety do dovolenkových destinací, které má letiště potvrzené. „Cestovní kanceláře se snažily nahradit zrušené lety společnosti Smartwings jinými dopravci a vypadá to pozitivně. Cestující se nemusí obávat, velcí hráči na trhu cestovních kanceláří se o ně dokáží postarat,“ uvedla ředitelka letiště Hana Šmejkalová s tím, že příští týden by mohla být dotažena jednání o nahrazení dalších dvou až tří charterů. „Zcela určitě se podaří zachovat charterové lety. Moc bych si přála, aby se nám podařilo nahradit všechny zrušené lety,“ konstatovala Šmejkalová.

Jednat chce dál i se společností Ryanair. „Poslala jsem jim dopis, zdůraznila jsem, že máme smlouvu, kterou pečlivě dodržujeme,“ popsala Šmejkalová.

Pokud by nevyšel návrat linky do Londýna, chce ředitelka jednat o jiných destinacích. Odpověď však od Ryanairu zatím nedostala.

Vedení letiště ostře kritizoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Poslední informace o zrušení linky do Londýna společností Ryanair a rušení letů v letním provozu do čtyř destinací společností Smartwings naznačuje, že pardubické letiště může s vysokou pravděpodobností klesnout ještě v letošním roce na úplné dno,“ poznamenal krátce poté, co společnost Smartwings informovala o zrušení letů. Stabilita civilní části letiště podle něj byla způsobená pouhou shodou různých okolností, hlavně vyjednávací strategií některých dopravců, kteří se Pardubicemi snažili nahradit to, že se nedohodli s letištěm v Praze.

Ztráta za loňský rok: 15,9 milionů korun

Podle předsedy představenstva společnosti EBA, která civilní část letiště provozuje, Petra Juchelky informace o tom, že společnosti hrozí bankrot, nejsou opodstatněné. „Podle již auditovaných výsledků jsme v roce 2018 skončili se ztrátou 15,9 milionu korun, což je lepší výsledek, než jsme očekávali. S vědomím plné zodpovědnosti říkám, že společnost je v dobré finanční kondici. Nemáme žádné závazky po splatnosti, disponujeme volnými finančními prostředky ve výši 20 milionů korun,“ popsal Juchelka.

Zatímco loni pardubické letiště přepravilo 147 tisíc lidí, a to i přes dvouměsíční uzavírku kvůli údržbě dráhy, letos vedení očekává 90 tisíc pasažérů. „Jedná se ale o velmi pesimistické odhady,“ dodala Šmejkalová.

Zvýšení základního kapitálu

Pomoci letišti chtějí zástupci města, které je dvoutřetinovým vlastníkem společnosti EBA. „Shodujeme se v názoru, že se po vybudování nového terminálu nemůžeme zastavit v půli cesty, ale je třeba podpořit další investice do rozvoje letiště, například do vybudování parkovišť, podpory cargo dopravy a podobně,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Mazuch. Nyní proto chce město jednat s krajem. Pravděpodobně dojde je zvýšení základního kapitálu společnosti.

Způsoby, jak redukovat náklady, hledá i vedení letiště. „O snížení počtu personálu neuvažují, blíží se hlavní sezona,“ uvedl Mazuch.

Podle hejtmana Netolického by mohla pomoci spolupráce s letištěm v Praze. „Pardubické letiště si umí poradit i samo. Proběhl tady audit, který dopadl velmi dobře,“ oponovala Šmejkalová.

Letní charterové lety z Pardubic

Den odletu Čas odletu Destinace Dopravce

Pondělí v jednání Rhodos v jednání

úterý 20:35 Antalya Pegasus Airlines

úterý 22:00 Burgas Bulgarian Air Charter

středa v jednání Heraklion v jednání

středa 12:00 Burgas Smartwings



(10. 7., 31. 7., 21. 8., 11. 9.)



pátek 17:45 Antalya Onur Air

sobota 12:00 Burgas Smartwings



(29. 6., 20. 7., 10. 8., 31. 8.)



sobota 16:35 Podgorica Smartwings

sobota 20:15 Burgas Bulgaria Air

neděle 16:10 Burgas Smartwings

neděle 20:00 Burgas Bulgarian Air Charter



Zdroj: webové stránky Letiště Pardubice